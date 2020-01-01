На Азовському морі затримали браконьєрів, які наловили риби на мільйон / Відео

15:20 14.04.2020   Азовский район

У Донецькій області прикордонники затримали на Азовському морі браконьєрів, які незаконним виловом риби завдали збитки державі на понад мільйон гривень.

Про це повідомляє Державна прикордонна служба України, пише Укрінформ.

"В плавзасобі громадян знаходилось понад 850 кг камбали, виловленої за допомогою заборонених знарядь лову – сіток зябрових", - йдеться у повідомленні.

У ДПСУ зазначили, що дільничні інспектори Донецького прикордонного загону, спільно з представниками Національної поліції, під час перевірки узбережжя Азовського моря в населеному пункті Ялта Донецької області виявили трьох громадян України, які повернулися з моря після рибного промислу.

За порушення прикордонного режиму чоловіків притягнули до адміністративної відповідальності, а також заборонили вихід в море строком на місяць. Крім того, за ознаками злочину, передбаченого ст. 249 ККУ «Незаконне зайняття рибним, звіриним або іншим водним добувним промислом», співробітники Нацполіції внесли дані до ЄРДР.

За результатами підрахунку, чоловіки незаконним шляхом виловили 1435 шт. калкану азовського, чим завдали збитку державі на суму майже 1 220 000 грн.

Рибу та плавзасіб вилучили представники Нацполіції.

Закон України «Про Державну прикордонну службу України», серед іншого, покладає на прикордонне відомство обов’язки контролю за дотриманням прикордонного режиму, встановленого порядку плавання, за збереженням природних ресурсів, додержанням правил промислової та іншої діяльності у районах несення служби, зазначили в ДПСУ.



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