Франція засудила указ президента РФ, яким більшу частину окупованого Криму та місто Севастополь було додано до переліку прикордонних територій Російської Федерації, де особи без російського громадянства не можуть володіти землею.

Як повідомляє "Європейська правда", про це йдеться у заяві посольства Франції в Україні.

"Франція беззастережно засуджує указ президента РФ № 201 від 20 березня 2020 р., який забороняє особам без російського громадянства володіти землею на значній частині території Автономної Республіки Крим та міста Севастополя", - йдеться у повідомленні.

"Ці два заходи (примусовий призов і заборона іноземцям володіти землею в Криму), вжиті російською владою з різницею у кілька днів, чудово ілюструють стратегію примусової інтеграції, яку Росія реалізує у Криму і яка повністю суперечить нормам міжнародного права", - зазначили в дипвідомстві.

В Євросоюзі указ Путіна щодо землі в Криму назвали порушенням міжнародного права.

Раніше постійний представник президента України в АР Крим Антон Кориневич заявив, що указ Путіна є порушенням норм міжнародного гуманітарного права.