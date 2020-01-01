В Азербайджані правозахисники повідомили про арешт 16 опозиціонерів під приводом порушення карантину

14:00 14.04.2020   Азербайджан

В Азербайджані за вечір 13 квітня заарештували щонайменше 16 активістів опозиції, заявляють правозахисники. 

Вони стверджують, що влада під приводом недотримання правил карантину переслідує опонентів, повідомляє видання Eurasianet, передає УНН.

Активісти “стали жертвами цієї репресивної політики” після початку спалаху коронавірусної інфекції, йдеться в заяві Національної ради демократичних сил, опублікованій у FB голови партії “Народний фронт” Алі Керімлі, цитує Радіо Свобода. За інформацією організації, 10 людей були заарештовані в березні, шість — у квітні.

В Азербайджані запроваджений посилений карантинний режим: жителі повинні отримувати СМС-дозвіл влади щоразу, коли виходять із дому. При цьому офіційно надзвичайний стан не запроваджений.

Правозахисники звертають увагу, що переслідування активістів через нібито недотримання карантину відбувається все частіше. Про це йдеться в заяві Amnesty International.

Про те, що Азербайджан має припинити використовувати боротьбу з COVID-19 для переслідування критиків, у Twitter написав заступник директора відділення Human Rights Watch у Європі та Центральній Азії Ґіорґі Ґоґія, пише Радіо Свобода.

Президент Азербайджану Ільгам Алієв 19 березня звернувся з промовою до народу з приводу свята Навруз і в зв’язку з коронавірусом. Він звинуватив “п’яту колону” в тому, що вона “хоче знищити Азербайджан”, використовуючи коронавірусну інфекцію.

На 13 квітня в Азербайджані, за офіційною інформацією, зафіксовано 1098 людей із підтвердженим діагнозом COVID-19, 11 із них померли, 250 одужали.



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