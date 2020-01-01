Міський суд Тбілісі визнав ексміністра оборони Грузії Іраклія Окруашвілі винним в участі у заворушеннях у столиці Грузії влітку 2019 року та засудив його до п'яти років позбавлення волі.

Про це повідомляє портал Новости-Грузия, пише Укрінформ.

«Окруашвілі було висунуто обвинувачення в «організації, керівництві та участі в насильницьких діях під час штурму парламенту Грузії 20-21 червня». Однак потім суд виправдав його в частині організації», - йдеться у повідомленні.

Лідера партії «Переможна Грузія» Окруашвілі затримали 25 липня 2019 року. За рішенням суду його взяли під варту на час слідства і судових розглядів.

Звільнення Окруашвілі або зміна йому запобіжного заходу були одним з питань угоди між владою та опозицією, які 8 березня заявили про досягнення домовленостей щодо проведення виборів парламенту в 2020 році.

Як повідомлялося, увечері 20 червня 2019 року на акцію протесту до будівлі парламенту в Тбілісі вийшли кілька тисяч людей. Опозицію і громадськість обурило, що російський депутат-комуніст Сергій Гаврилов під час відвідин парламенту сів у крісло його глави.

Розгін акції почався після спроби частини демонстрантів прорватися на подвір'я парламенту. Поліція застосовувала сльозогінний газ, гумові кулі і водомети. Тієї ночі в лікарні з травмами було доставлено 240 осіб, постраждали понад 30 журналістів.

Слідство про ці події велося за двома напрямками. Один із них - «перевищення поліцією службових повноважень», другий - «організація групового насильства, керівництво ним або участь у ньому» та «заколот з метою насильницької зміни конституційного ладу, повалення або захоплення державної влади Грузії, що спричинило тяжкі наслідки».

У другій справі проходять 19 осіб. За участь у заворушеннях і застосування сили проти поліції до кримінальної відповідальності було притягнуто 17 фігурантів. При цьому не було затримано жодного поліцейського, який брав участь у розгоні акції протесту.