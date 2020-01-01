Ексміністра оборони Грузії посадили на п'ять років за штурм парламенту - ЗМІ

13:45 14.04.2020   Грузия

Міський суд Тбілісі визнав ексміністра оборони Грузії Іраклія Окруашвілі винним в участі у заворушеннях у столиці Грузії  влітку 2019 року та засудив його до п'яти років позбавлення волі.

Про це повідомляє портал Новости-Грузия, пише Укрінформ.

«Окруашвілі було висунуто обвинувачення в «організації, керівництві та участі в насильницьких діях під час штурму парламенту Грузії 20-21 червня». Однак потім суд виправдав його в частині організації», - йдеться у повідомленні.

Лідера партії «Переможна Грузія» Окруашвілі затримали 25 липня 2019 року. За рішенням суду його взяли під варту на час слідства і судових розглядів.

Звільнення Окруашвілі або зміна йому запобіжного заходу були одним з питань угоди між владою та опозицією, які 8 березня заявили про досягнення домовленостей щодо проведення виборів парламенту в 2020 році.

Як повідомлялося, увечері 20 червня 2019 року на акцію протесту до будівлі парламенту в Тбілісі вийшли кілька тисяч людей. Опозицію і громадськість обурило, що російський депутат-комуніст Сергій Гаврилов під час відвідин парламенту сів у крісло його глави.

Розгін акції почався після спроби частини демонстрантів прорватися на подвір'я парламенту. Поліція застосовувала сльозогінний газ, гумові кулі і водомети. Тієї ночі в лікарні з травмами було доставлено 240 осіб, постраждали понад 30 журналістів.

Слідство про ці події велося за двома напрямками. Один із них - «перевищення поліцією службових повноважень», другий - «організація групового насильства, керівництво ним або участь у ньому» та «заколот з метою насильницької зміни конституційного ладу, повалення або захоплення державної влади Грузії, що спричинило тяжкі наслідки».

У другій справі проходять 19 осіб. За участь у заворушеннях і застосування сили проти поліції до кримінальної відповідальності було притягнуто 17 фігурантів. При цьому не було затримано жодного поліцейського, який брав участь у розгоні акції протесту.



Ще на цю тему:

14:00 27.01.2020
Председатель Хельсинкской комиссии США обеспокоен преследованием оппозиции в Грузии
12:30 12.12.2019
Біля парламенту Грузії затримали 12 протестувальників
18:30 02.12.2019
У Грузії поліція затримала кількох опозиціонерів
19:45 29.11.2019
Во время протестов в Грузии задержаны лидеры оппозиции
12:45 28.11.2019
Під парламентом Грузії сталися затримання і сутички з поліцією
11:45 26.11.2019
Водомет і десятки затриманих: у Тбілісі вночі розігнали акцію протесту
20:00 25.11.2019
Під парламентом Грузії мобілізуються демонстранти й силовики / Фото
12:45 22.11.2019
У Грузії відбулися сутички біля офісів провладних депутатів
12:45 20.11.2019
У Грузії звільнили всіх затриманих під час протестів
18:15 19.11.2019
Більшість населення Грузії підтримує основну вимогу протестувальників
20:30 18.11.2019
"Майдан" у Грузії: засновника опозиційної телекомпанії "Мтаварі" Георгія Руруа затримали
16:50 18.11.2019
У Тбілісі поліція водометами розігнала акцію опозиції
Новини
Азербайджан Азербайджан
14:00 14.04.2020
В Азербайджані правозахисники повідомили про арешт 16 опозиціонерів під приводом порушення карантину
20:00 10.04.2020
Азербайджан присоединился к межправительственному соглашению о сухих портах
09:40 08.04.2020
Представители ВВС Азербайджана посетили российские предприятия по производству боевых самолетов
10:30 03.04.2020
Громадяни Азербайджану з 5 квітня для виходу з дому повинні будуть посилати смс-повідомлення
Всі новини країни
Армения Армения
17:45 14.04.2020
У Вірменії надзвичайний стан через пандемію коронавірусу продовжили до 14 травня
14:01 13.04.2020
Уже 1039: 26 новых случаев инфицирования коронавирусом в Армении
18:00 10.04.2020
ЮВО: Летчики российской авиационной военной базы Эребуни выполнили ночные полеты в горах Армении
20:00 08.04.2020
ЮВО: Танкисты и мотострелки российской военной базы в Армении отработали тактику встречного боя
Всі новини країни
Болгария Болгария
16:00 10.04.2020
Болгарія не закриватиме церкви на Великдень, але радять сидіти вдома
11:30 09.04.2020
Турция, Болгария и Греция надеются открыть туристический сезон к лету
13:40 08.04.2020
Депутати і міністри у Болгарії відмовились від зарплати на час надзвичайної ситуації через COVID-19
20:30 07.04.2020
Депутати і міністри у Болгарії відмовились від зарплати на час надзвичайної ситуації через COVID-19
Всі новини країни
Греция Греция
17:00 14.04.2020
СМИ: Греческий Кипр отложил буровые работы в морской зоне из-за Covid-19
10:20 14.04.2020
Греція стурбована мігрантами, які збираються на турецькому березі
18:41 13.04.2020
Греція планує виходити з карантину з середини травня до липня
14:41 13.04.2020
Уряд Греції попросив прокуратуру розібратися зі священниками, які порушили карантин
Всі новини країни
Грузия Грузия
13:45 14.04.2020
Ексміністра оборони Грузії посадили на п'ять років за штурм парламенту - ЗМІ
12:20 14.04.2020
МВФ: Правительство Грузии будет выплачивать компенсацию потерявшим работу из-за коронавируса
14:21 13.04.2020
В Грузии число подтвержденных случаев инфицирования коронавирусом увеличилось до 266
09:50 13.04.2020
Кораблі НАТО відвідали порт Грузії
Всі новини країни
Молдова Молдова
17:45 13.04.2020
Молдова ввела нові правила для громадян, що повертаються на Великдень з-за кордону
10:20 10.04.2020
У Молдові Конституційний суд призупинив дію "коронавірусного" пакету допомоги уряду
16:40 08.04.2020
Лидер непризнанного Приднестровья взял на себя управление системой здравоохранения
20:40 07.04.2020
У Молдові медики складають чверть усіх заражених коронавірусом
Всі новини країни
Россия Россия
21:00 14.04.2020
Учения ЮВО за пределами Азово-Черноморского региона. 13, 14 апреля
19:30 14.04.2020
Корабли Каспийской флотилии РФ вышла из пункта постоянного базирования для выполнения учебно-боевых задач
18:00 14.04.2020
На разработку новых боевых роботов "Соратник" Россия віделит более 130 млрд рублей / Фото
17:15 14.04.2020
Россия будет платить сирийским наемникам за войну в Ливии
Всі новини країни
Румыния Румыния
16:40 10.04.2020
Румунія заборонила експорт пшениці, кукурудзи і цукру на час епідемії
19:45 09.04.2020
Київ відправить в Румунію на переробку 70 тонн батарейок
18:41 07.04.2020
У Румунії COVID-19 виявили у 10 новонароджених: Матері дітей здорові
20:15 06.04.2020
Румунія продовжує надзвичайний стан іще на місяць
Всі новини країни
Турция Турция
12:40 14.04.2020
Суда в порты Турции будут заходить после санитарного контроля
17:30 13.04.2020
Турецький університет надав допомогу Україні у боротьбі з COVID-19
10:30 13.04.2020
Ердоган не прийняв відставку глави МВС Туреччини після невдачі з введенням 48-годинного комендантської години в країні
15:20 08.04.2020
Турция направила на Балканы помощь для борьбы с Сovid-19
Всі новини країни
Украина Украина
21:10 14.04.2020
Малий броньований артилерійський катер «Вишгород» завершив випробування
20:45 14.04.2020
Приехавший из Москвы житель Севастополя заразил коронавирусом свою мать
20:30 14.04.2020
Жители Северного Крыма дышат «химией» — мониторинг гидрометцентра за март
20:15 14.04.2020
Денісова закликає міжнародні організації захистити права українських в'язнів Кремля
Всі новини країни
Ми в соцмережах
Новости от KINOafisha и TVgid
Загрузка...
Загрузка...
Новинки кино - http://kinoafisha.ua/skoro/
Архів новин
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Нд