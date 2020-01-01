Оккупанты признали, что не могут помочь 120 тысячам крымчан, оставшимся без источников дохода
|13:30 14.04.2020
|Крым
Сотрудники санаторно-курортного сектора оккупированного Крыма, сферы услуг и торгующие промышленным товарами оказались наиболее уязвимы в условиях пандемии коронавируса.
Работодатель не может гарантировать им сохранение зарплаты в условиях простоя, так как у них нет никакой выручки.
Как передает РИА «Новый День», все, что может предложить им правительство республики, – это временные рабочие места, не связанные с основной деятельностью. «Например, горничная может переквалифицироваться и заниматься приведением в порядок территорию», – пояснила вице-премьер оккупированного Крыма Елена Романовская.
Работодателям, решившим организовать такие рабочие места, обещают финансовую поддержку на каждую временную вакансию из расчета 12 тысяч рублей в качестве зарплаты работнику плюс НДФЛ плюс затраты на организацию рабочего места в размере 3 тысячи рублей (Романовская считает, что на эти деньги можно купить не только лопаты и метлы, но и газонокосилку).
Издание отмечает, что в упомянутых сферах в Крыму работают более 120 тысяч человек, сейчас все они находятся в простое. И вряд ли работодатели смогут создать необходимое количество временных мест, даже если учесть, что привлекать к таким работам нельзя людей старше 65 лет, беременных, а также страдающих хроническими заболеваниями.
В итоге на сегодняшний день создано всего 2 тысячи 600 таких рабочих мест или примерно 1 вакансия на 40 оставшихся без источника дохода человек.
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