В Севастополе из-за коронавируса закрыли еще одну больницу
|13:00 14.04.2020
|Севастополь
В оккупированном Севастополе подтвержден еще один случай коронавируса.
Как передает РИА «Новый День», женщину доставили в городскую больницу №4 с осложнением ОРВИ. А тесты на новую инфекцию оказались положительными.
И теперь больница переведена в режим обсервации, все больные, находившиеся в отделении вместе с зараженной, переведены в городскую инфекционную больницу, а медперсонал – 20 человек – изолированы.
Отмтием, это уже вторая больница Севастополя, вынужденно остановившая работу из-за коронавируса: в конце прошлой недели аналогичная ситуация произошла в больнице №3 имени Даши Севастопольской.
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