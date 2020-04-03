В оккупированном Севастополе подтвержден еще один случай коронавируса.

Как передает РИА «Новый День», женщину доставили в городскую больницу №4 с осложнением ОРВИ. А тесты на новую инфекцию оказались положительными.

И теперь больница переведена в режим обсервации, все больные, находившиеся в отделении вместе с зараженной, переведены в городскую инфекционную больницу, а медперсонал – 20 человек – изолированы.

Отмтием, это уже вторая больница Севастополя, вынужденно остановившая работу из-за коронавируса: в конце прошлой недели аналогичная ситуация произошла в больнице №3 имени Даши Севастопольской.