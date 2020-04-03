Корабли ЧФ России провели артиллерийские стрельбы в море, а танкисты - на крымских полигонах

17:30 14.04.2020   Крым

Экипаж малого противолодочного корабля «Муромец» Черноморского флота оккупантов провел артиллерийские стрельбы в одном из полигонов боевой подготовки в акватории Чёрного моря.

В рамках мероприятия боевой подготовки моряки выполнили подготовительные и зачётные артиллерийские стрельбы по морским и воздушным целям, пишет пресс-служба Минобороны России.

В качестве надводных целей были использованы буксируемые щиты-мишени, имитирующие корабли условного противника. Воздушными целями являлись светящиеся авиационные бомбы (САБ), сброшенные с самолётов Морской авиации и ПВО ЧФ.

Также артиллерийские расчёты мпк «Муромец» провели стрельбы по макетам плавающих мин.

На завершающем этапе стрельб в море моряки отработали алгоритм действий по организации противовоздушной обороны корабля на переходе морем с постановкой радиоэлектронных помех ближнего рубежа.

Артиллерийские стрельбы прошли в соответствии с планом боевой подготовки Черноморского флота оккупантов.

2. Военнослужащие отряда по борьбе с подводными диверсионными силами и средствами  Черноморского флота страны-агрессора выполнили упражнения контрольных стрельб по мишенным позициям, как на суше, так и под водой.

В ходе занятий личный состав провёл подводные стрельбы из специального оружия на оборудованных под водой участках в акватории пункта базирования Крымской военно-морской базы оккупантов. В подводном положении бойцы отряда ПДСС отработали навыки стрельбы из специального подводного пистолета СПП-1 и специального подводного автомата АПС. Диверсантов имитировали ростовые макеты-мишени, пишет пресс-служба Минобороны России.

Помимо стрельб подводные пловцы отработали водолазные спуски на различные глубины, элементы подводного ориентирования в условиях ограниченной видимости и способы оказания первичной медицинской помощи водолазу при получении им баротравм различной степени тяжести.

Также на одном из полигонов боевой подготовки военнослужащие отряда выполнили упражнения контрольных стрельб в светлое и тёмное время суток из штатного стрелкового оружия.

Упражнения контрольных стрельб военнослужащих отряда ПДСС прошли в соответствии с планом боевой подготовки Черноморского флота.

3. Подразделения радиационной, химической и биологической защиты Черноморского флота оккупантов проводят специальную обработку предприятий военно-промышленного комплекса, расположенных на территории Крымского полуострова. 

Об этом сообщили в отделе информационного обеспечения ЧФ, пишет Крыминформ.

«В зоне ответственности Черноморского флота более 10 объектов ВПК, общей площадью более 250 гектаров, включая здания и дороги на территории этих предприятий, – отметили в отделе информобеспечения. – Всего в мероприятиях по дезинфекции задействовано более 200 военнослужащих и порядка 50 единиц специальной техники из состава подразделений РХБЗ армейского корпуса ЧФ, в том числе авторазливочные станции АРС-14КМ и тепловые машины ТМС-65У с реактивным двигателем».

Ежедневно специалисты РХБЗ ЧФ проводят дезинфекцию около 30 гектаров, обрабатывая один-два объекта за сутки.

Подразделения РХБЗ, в частности, провели специальную обработку на территории филиала «Севастопольский морской завод» АО «ЦС «Звёздочка» и судостроительного завода «Залив» в Керчи. Пока специальная техника дезинфицирует фасады зданий и прилегающих к ним территорий, военнослужащие с помощью переносных комплектов дегазации, дезактивации и дезинфекции ДКВ-1К обрабатывают внутренние помещения предприятий универсальным дезраствором ДТС-ГК.

Объекты ВПК обрабатываются в соответствии с графиком, утвержденным командованием флота и согласованным с руководством предприятий.

4. Танковые подразделения армейского корпуса Черноморского флота провели ночные стрельбы на полигоне «Ангарский» в Крыму. Об этом сообщает НТС со ссылкой на пресс-службу флота оккупантов.

Экипажи танков Т-72Б3 выполнили стрельбы в движении по мишеням, имитирующим бронетехнику и артиллерийские системы условного противника. Выполнение задачи существенно усложняли темное время суток и особенности пересеченной местности, по которой двигались боевые машины.

На ночных учениях танкисты отработали тактику действий по подавлению заранее разведанных мест расположения противотанковых расчетов условного противника. Как сообщают в пресс-службе Черноморского флота, подобные мероприятия являются обязательным элементом подготовки танковых подразделений.

 



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