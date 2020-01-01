Суда в порты Турции будут заходить после санитарного контроля
|12:40 14.04.2020
|Турция
Все иностранные суда в порты Турции отныне будут заходить лишь после санитарного контроля.
Соответствующее поручение отдано 13 апреля Министерством окружающей среды и градостроительства Турции администрациям 28 прибрежных провинций страны, пишет Анадолу.
Руководству провинций предписано "не контактировать" ни с одним судном, которое "невозможно проконтролировать на предмет угрозы здоровью населения".
При этом любые действия на судах, "не представляющих риска", допускаются лишь при наличии специальных защитных средств и оборудования.
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