Все иностранные суда в порты Турции отныне будут заходить лишь после санитарного контроля.

Соответствующее поручение отдано 13 апреля Министерством окружающей среды и градостроительства Турции администрациям 28 прибрежных провинций страны, пишет Анадолу.

Руководству провинций предписано "не контактировать" ни с одним судном, которое "невозможно проконтролировать на предмет угрозы здоровью населения".

При этом любые действия на судах, "не представляющих риска", допускаются лишь при наличии специальных защитных средств и оборудования.