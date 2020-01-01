По данным Международного валютного фонда, правительство Грузии будет ежемесячно выплачивать по 150 лари компенсации гражданам, оставшимся без работы из-за ситуации с коронавирусом.

Компенсация предназначена лицам, которые до начала пандемии выплачивали подоходный налог и прекратили свою деятельность, поскольку компании прекратили оперировать. Субсидии от государства также получат компании, которые сохранили штат сотрудников, пишет Грузия.Online.

Об этих мерах говорится в докладе МВФ, в котором кратко изложены меры, принятые правительствами стран мира для снижения негативных экономических последствий, вызванных пандемией коронавируса.

Кроме того, грузинское правительство также просубсидирует импорт девяти наименований продуктов питания первой необходимости, включая муку, рис, сухое молоко, подсолнечное масло, и т.д., и создаст продовольственный запас на сумму 50 миллионов долларов.

Следует отметить, что правительство Грузии ничего еще не заявляло о намерении выплатить компенсацию потерявшим из-за коронавируса работу гражданам. Ожидается, что с официальным заявлением по этому поводу правительство выступит завтра.