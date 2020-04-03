Завтра крымчан начнут штрафовать за нарушение режима самоизоляции
|11:40 14.04.2020
|Крым
Штрафы до 5 тысяч рублей за нарушение режима самоизоляции в период пандемии коронавируса начнут применять на территории оккупированногоКрыма с 15 апреля.
Об этом сообщил в т.н. "глава" оккупированного Крыма Сергей Аксенов, пишет ТАСС.
Аксенов сообщил, что из-за большого количества нарушений режима самоизоляции в регионе будут введены штрафы по примеру Москвы. Депутаты Госсовета Крыма приняли в двух окончательных чтениях соответствующие поправки к региональному закону об административных правонарушениях.
"До среды, [15 апреля], выработаем по штрафам [механизм], но ни один крымчанин незаслуженно не пострадает", - сказал Аксенов. Он добавил, что до 15 апреля правоохранители будут проводить с нарушителями режима профилактические беседы.
"Три дня будут профилактические мероприятия, затем будем жестко преследовать тех, кто нарушает режим самоизоляции", - сказал на совещании председатель Совета министров Крыма Юрий Гоцанюк.
Согласно новому закону, мера ответственности за нарушение режима самоизоляции в Крыму для физических лиц - штраф 4 тыс рублей, при повторном нарушении или при совершении нарушения за рулем автомобиля - 5 тыс рублей. Поправки также предусматривают санкции для торговых точек и предприятий общественного питания, которые не исполняют требования о временной приостановке мероприятий с очным присутствием людей. Юридическим лицам грозят штрафы до 300 тыс рублей, а в случае повторного нарушения - до 500 тыс рублей.
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