Штрафы до 5 тысяч рублей за нарушение режима самоизоляции в период пандемии коронавируса начнут применять на территории оккупированногоКрыма с 15 апреля.

Об этом сообщил в т.н. "глава" оккупированного Крыма Сергей Аксенов, пишет ТАСС.

Аксенов сообщил, что из-за большого количества нарушений режима самоизоляции в регионе будут введены штрафы по примеру Москвы. Депутаты Госсовета Крыма приняли в двух окончательных чтениях соответствующие поправки к региональному закону об административных правонарушениях.

"До среды, [15 апреля], выработаем по штрафам [механизм], но ни один крымчанин незаслуженно не пострадает", - сказал Аксенов. Он добавил, что до 15 апреля правоохранители будут проводить с нарушителями режима профилактические беседы.

"Три дня будут профилактические мероприятия, затем будем жестко преследовать тех, кто нарушает режим самоизоляции", - сказал на совещании председатель Совета министров Крыма Юрий Гоцанюк.

Согласно новому закону, мера ответственности за нарушение режима самоизоляции в Крыму для физических лиц - штраф 4 тыс рублей, при повторном нарушении или при совершении нарушения за рулем автомобиля - 5 тыс рублей. Поправки также предусматривают санкции для торговых точек и предприятий общественного питания, которые не исполняют требования о временной приостановке мероприятий с очным присутствием людей. Юридическим лицам грозят штрафы до 300 тыс рублей, а в случае повторного нарушения - до 500 тыс рублей.