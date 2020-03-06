Кримський бізнесмен, власник ялтинського зоопарку «Казка» і парку левів «Тайган» у Білогірському районі Олег Зубков, стверджує, що в Криму через посуху спостерігається гостра нестача запасів води, тому, вважає він, влада повинна вводити «режим НС».

«Не можна зволікати із введенням режиму НС через нестачу води, щоб зменшити наслідки посухи. Наприклад, на сьогодні в Білогірському водосховищі залишилося 8 млн. м куб. води і щомиті з нього проводять скидання 2,5 м куб. води в Північно-Кримський канал. Це означає, що вода в Білогірському водосховищі може закінчитися вже наприкінці травня – на початку червня. І що буде з водопостачанням Керчі, Судака, Феодосії, а також селищ східного Криму в липні-серпні? » – написав він у своєму болзі, передає Крим.Реалії.

На думку Зубкова, необхідно призупинити подачу води з водосховищ Криму споживачам.

«Це дозволить закумулювати якийсь критичний, резервний запас води на липень-серпень, коли вода в Криму буде на вагу золота. Сьогодні ще немає виснажливої спеки, сьогодні міста ще мають хоч якісь запаси в прилеглих невеликих водосховищах, а в магазинах ще багато бутильованої води. Сьогодні вже не йдеться про порятунок сільського господарства, його просто віддадуть на догоду стихії. Сьогодні важливо забезпечити водою хоча б населення Криму», – пояснив бізнесмен.

Минулого тижня російський глава Криму Сергій Аксенов повідомив, що запас води в трьох основних джерелах водопостачання Сімферополя – Аянському, Сімферопольському та Партизанському водосховищах – достатній для безперебійного водопостачання міста протягом 3,5 місяців навіть за умови повної відсутності опадів.

У Херсонській облдержадміністрації 4 квітня повідомили про наповнення Північно-Кримського каналу і запевнили, що до анексованого Крим вода по каналу не надходить.

У Постійному представництві президента України в АРК нагадали, що постачання води в анексовані Росією Крим і Севастополь Північно-Кримським каналом можлива тільки після деокупації півострова.

Фото з сайту Крим.Реалії