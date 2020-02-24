После успешного завершения боевых учений Iron Spear в марте, НАТО начинает сегодня многонациональные учения Steel Brawler в Латвии под руководством Канады.

Учения Steel Brawler и Iron Spear являются частью учений Defender Europe 2020, проводимых руководством НАТО. Эти учения призваны улучшить сотрудничество между странами альянса, в задачи которых входит защита восточной границы Европы, передает группа Информационное сопротивление со ссылкой на издание Foreign Brief.

В шестидневных учениях около 600 человек и 100 единиц техники будут развернуты в районе, который находится недалеко от границы Латвии с Литвой и Беларусью.

Ожидается, что сегодняшние учения НАТО и остальная часть серии Defender Europe 2020, созданные в ответ на аннексию Россией территории Украины в Крыму, будут продолжаться в ограниченном объеме, чтобы продемонстрировать солидарность и приверженность альянса защите от российской агрессии.