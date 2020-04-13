Подрядчик «Северного потока - 2» начал работы для конкурента газопровода

11:00 14.04.2020   Россия

В Германии и Франции начали производство материалов для труб, из которых построят «Балтийский газопровод». 

Он станет альтернативным источником поставок российского газа в Польшу и страны Балтии, пишет ghall.com.

«Началось производство стали и листов для изготовления труб морского участка „Балтийского газопровода“. Работы идут во Франции и в Германии. Скоро начнется производство труб», — сообщили в проекте «Балтийский газопровод».

Материалы и трубы для газопровода протяженностью 275 километров из Северного моря через Данию в Польшу обеспечивает поставщик «Северного потока — 2», немецкая компания Europipe GmbH.

Она произведет весь объем — 130 тыс. тонн.

«Северный поток — 2» Europipe GmbH обеспечила своей продукцией на 40%.

Проект «Балтийский газопровод» заявил днями ранее о том, что получил все необходимые разрешения на строительство. Польский оператор газотранспортной системы Gaz-System сообщал, что операторы «Северного потока» и «Северного потока — 2» согласовали пересечение и компания планирует выбрать подрядчика строительства в первой половине этого года.

Заказчиками проекта выступают операторы ГТС Дании и Польши, Energinet и Gaz-System. Планируется, что мощность газопровода составит 10 млрд кубометров.

В Варшаве «Балтийский газопровод» наравне с терминалом СПГ в Свиноуйсьце называют основным источником газа, который поможет отказаться от российских поставок к концу 2022 года, когда заканчивается контракт с «Газпромом».

Польская PGNiG заявила, что ее морские месторождения в Норвегии позволят поставлять по газопроводу 2,5 млрд кубометров в год. Будет ли перекупать госкомпания газ у других поставщиков, неизвестно.

После того как в Варшаве сообщили о победе в споре с «Газпромом» в Стокгольмском арбитраже по формированию формулы цены на газ, в PGNiG собираются получить с российской компании $ 1,5 млрд компенсации и направить часть ее на приобретение новых месторождений в Северном море.



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