Українська авіаційна компанія «Вектор» отримала патент на корисну модель легкого багатоцільового вертольота з двома рушіями.

Передає Національний Промисловий Портал з посиланням на UMP.

Документ зареєстровано в Державному реєстрі патентів України на корисні моделі 25 березня поточного року.

ТОВ «Авіаційна компанія «Вектор» працює над створенням сучасного двомоторного легкого багатоцільового вертольота ВМ-4 «Джміль» на чотири місця. На відміну від практично всіх існуючих серійних легких гелікоптерів, які мають силові установки з одним двигуном, розробники «Джмеля» пропонують двомоторний варіант.

Минулого року у проєкт підприємством було залучено перші інвестиції і восени з об’ємною моделлю гелікоптера мали змогу ознайомитися відвідувачі спеціалізованої міжнародної виставки «Зброя та безпека-2019».

Технічні характеристики вертольота ВМ-4 «Джміль»: Кількість місць – 1+3 осіб; злітна маса – 1000 кг; маса корисного навантаження – 480 кг; крейсерська швидкість – 200 км/год; потужність двигунів – 290 к.с. (2х145).