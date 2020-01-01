Українська авіаційна компанія запатентувала гелікоптер ВМ-4 «Джміль» / Відео
|10:40 14.04.2020
|Украина
Українська авіаційна компанія «Вектор» отримала патент на корисну модель легкого багатоцільового вертольота з двома рушіями.
Передає Національний Промисловий Портал з посиланням на UMP.
Документ зареєстровано в Державному реєстрі патентів України на корисні моделі 25 березня поточного року.
ТОВ «Авіаційна компанія «Вектор» працює над створенням сучасного двомоторного легкого багатоцільового вертольота ВМ-4 «Джміль» на чотири місця. На відміну від практично всіх існуючих серійних легких гелікоптерів, які мають силові установки з одним двигуном, розробники «Джмеля» пропонують двомоторний варіант.
Минулого року у проєкт підприємством було залучено перші інвестиції і восени з об’ємною моделлю гелікоптера мали змогу ознайомитися відвідувачі спеціалізованої міжнародної виставки «Зброя та безпека-2019».
Технічні характеристики вертольота ВМ-4 «Джміль»: Кількість місць – 1+3 осіб; злітна маса – 1000 кг; маса корисного навантаження – 480 кг; крейсерська швидкість – 200 км/год; потужність двигунів – 290 к.с. (2х145).
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