9,75 тисячі земельних ділянок на території Криму, що належать громадянам України підпадають під заборону окупаційної влади на "іноземне" володіння, їх можуть зобов'язати продати землі.

Про це повідомив голова так званого Державного комітету з державної реєстрації та кадастру окупованого Криму Олександр Спиридонов, передає Економічна правда з посиланням на російски ЗМІ.

У березні президент РФ Володимир Путін підписав указ, що забороняє іноземним громадянам, особам без громадянства, а також іноземним компаніям володіти земельними ділянками на більшій частині території окупованих Криму і Севастополя.

До переліку територій, на які накладаються обмеження, потрапили 19 з 25 муніципальних утворень окупованого Криму, в тому числі Євпаторія, Керч, Ялта і Судак, а також вісім з 12 муніципалітетів Севастополя.

За словами Спірідонова, в Єдиному державному реєстрі нерухомості містяться відомості об 11 572 дільницях у Криму, які перебувають у власності іноземних громадян.

Ці ділянки підпадають під заборону, оскільки розташовані на прикордонних територіях, на які поширюється президентський указ.

Заборона на володіння іноземцями землею не поширюється на Сімферополь, Джанкой, Красноперекопськ, Білогірський, Красногвардійський і Первомайський райони.

Раніше народний депутат Верховної Ради з фракції "Слуга народу" Віталій Безгін попросив владу України відреагувати на заборону Росії для іноземців володіти землею в Криму. За його словами, це обмежило в правах тих кримчан, які відмовилися отримати російський паспорт.

Як повідомила РБК партнер юридичної фірми "Прецедент консалтинг" Євгена Завацький, по суті, у т.зв. "іноземців" в Криму залишається тільки два варіанти - продати землю росіянам або перевести її у власність російського юрособи з іноземною участю.

В іншому випадку місцеві самопроголошені влади можуть подати позови до судів окупованих Криму та Севастополя про "спонукання продати" або "обязании відчужити" землі.

При цьому, звертає увагу Завацька, залишається неясним, протягом якого періоду необхідно передати права на землю. Згідно ч. 1 ст. 238 Цивільного кодексу, це повинно відбутися протягом року з моменту виникнення права власності. Але цей термін "в реаліях півострова давно минув"

За словами Завацької, при розгляді подібних справ суди можуть зіткнутися зі складнощами, оскільки на багатьох земельних ділянках зведені об'єкти капітального будівництва.

"Законодавець обмежує право власності на земельну ділянку, але таке обмеження не стосується об'єктів капітального будівництва", - підкреслює вона.