Океанограф "Академик Александров" передали ВМФ России без лишнего шума

09:40 14.04.2020   Россия

Центр судоремонта "Звездочка" передал Минобороны РФ океанографическое исследовательское судно "Академик Александров" проекта 20183. 

Как сообщил ТАСС источник в кораблестроительной отрасли, церемония подъема флага прошла на судне без особой огласки еще в марте этого года, пишет MIL.PRESS FLOT.

По его словам, отсутствие огласки этого мероприятия связано с тем, что судно построено по заказу Главного управления глубоководных исследований Минобороны РФ.

В пресс-службе "Звездочки" изданию подтвердили, что судно передано военному ведомству.

Строительство ОИС "Академик Александров" началось на "Звездочке" 20 декабря 2012 года. 11 мая 2017 года его вывели из эллинга и спустили на воду. В сентябре того же года начались швартовные испытания, достройка судна продолжилась на плаву. Сроки сдачи судна в 2017 году сдвинули вправо.

В июне 2019 года океанограф начал завершающий этап заводских ходовых испытаний. Судно планировали передать флоту в конце июля.

В августе в пресс-службе верфи сообщали, что "Академик Александров" прошел программу госиспытаний, однако ввод судна в строй задержался. По информации источников Mil.Press FLOT, это было связано с переносом ледовых испытаний.

В феврале 2020 года источники Mil.Press FLOT сообщили, что 23 января подписан приемный акт.

ОИС проекта 20183 – многоцелевое судно ледового класса. Предназначено для проведения исследовательских и научных работ на шельфе арктических морей, обеспечения работы морской арктической техники, спасательных операций в Арктике. Океанограф может вести мониторинг районов деятельности флота, районов проведения испытаний, мест нахождения потенциально опасных донных объектов, районов экономической деятельности; устанавливать навигационное, контрольно-измерительное и другое оборудование.

Водоизмещение судна – 5800 тонн, скорость – до 14 узлов, экипаж – 70 человек. Судно оснащено грузовым трюмом, большегрузным и вспомогательным кранами, системой динамического позиционирования, площадкой для приема вертолетов. "Академик Александров" имеет усиленный ледовый класс Arc5.



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