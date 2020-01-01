Владельцы крымских гостиниц прогнозируют крах своего бизнеса, если ограничительные меры в республике не будут сняты 1 июня.

Как пишет Крыминформ, об этом сообщает руководитель Ассоциации малых отелей в оккупированном Крыму Наталью Пархоменко.

«Мы надеемся, что с 1 июня сезон все-таки начнется, тогда как-то выживем. Если сместят еще дальше, то результат будет плачевный: по осени мы недосчитаемся половины наших объектов. Спасти работников мы можем, а про самого предпринимателя пока не подумали», – сообщила Пархоменко.

В настоящее время, по данным Пархоменко, ситуация еще не слишком критичная – 80% небольших средств размещения в Крыму работают только в высокий сезон, поэтому пока работников не увольняют, а зарплату продолжают выплачивать полностью или частично.

Однако отельерам все равно приходится сложно. «На данный момент в отеле живут только два гостя, это командировочные военно-промышленного комплекса. Обычно у нас в это время проживает около 50-70 человек. Конечно, выполняя указ главы республики, мы никого не уволили, но, естественно, я обеспечиваю сейчас гораздо меньше смен, – рассказала генеральный директор феодосийского курортного комплекса «Алые паруса» Анна Нерозина. – Если еще месяц все ограничения протянутся, то нам будет очень тяжело финансово».

По словам Нерозиной, единственная служба гостиницы, которой удалось подстроиться под новые условия – это ресторан. Также работают предложенные государством механизмы поддержки, но хотелось бы большего, в частности отсрочки платы за коммунальные услуги. «Конечно, я хотела бы компенсации за то, что люди сейчас простаивают. На данный момент предложен только механизм кредитования, я считаю его не совсем справедливым», – отметила Нерозина.