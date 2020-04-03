В Крыму три сотни пациентов психоневрологического интерната могли заразиться коронавирусом
|09:00 14.04.2020
|Крым
Сотрудники психоневрологического интерната в Красногвардейском районе направлены на самоизоляцию из-за подозрения на заражение коронавирусом.
Об этом сообщила министр труда и соцзащиты оккупированного Крыма Елена Романовская на заседании оперативного штаба по нераспространению коронавируса, пишут Новости Крыма.
Ранее сообщалось, что в воскресенье, 12 апреля, в Крыму был выявлен новый случай заражения коронавирусом. Заболевший – житель села Восход Красногвардейского района. В период с 25 по 28 марта он находился в командировке в Москве и по возвращении в Крым почувствовал ухудшение самочувствия.
По словам Романовской, один из напарников заболевшего является супругом сотрудника Красногвардейского психоневрологического интерната. Таким образом, инфекция могла попасть в учреждение.
«Мы провели эту цепочку (контактов), учитывая, что большинство сотрудников проживает в небольших селах. Вчера направлены на самоизоляцию 12 сотрудников Красногвардейского психоневрологического интерната», – рассказала Романовская.
Она отметила, что в интернате находятся около 300 больных, в основном людей пожилого возраста.
Ще на цю тему:
Севастополь для севастопольцев: жителям Крыма закрыли въезд в город
Швеция призывает РФ прекратить незаконную оккупацию Крыма
Крымчанин Яцкин останется в СИЗО до лета, суд в Москве отклонил апелляцию – адвокат
Аэропорт Симферополь зафиксировал рекордное падение пассажиропотока
Россия законодательно установит ограничения на судоходство в районе Керченского моста
Франція засудила указ Путіна щодо землі в Криму
В Севастополе из-за коронавируса закрыли еще одну больницу
Завтра крымчан начнут штрафовать за нарушение режима самоизоляции
10 тисяч земельних ділянок українців в Криму підпадають під заборону окупантів на "іноземне" володіння
Московський суд розгляне завтра апеляцію на арешт Яцкіна