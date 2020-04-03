Сотрудники психоневрологического интерната в Красногвардейском районе направлены на самоизоляцию из-за подозрения на заражение коронавирусом.

Об этом сообщила министр труда и соцзащиты оккупированного Крыма Елена Романовская на заседании оперативного штаба по нераспространению коронавируса, пишут Новости Крыма.

Ранее сообщалось, что в воскресенье, 12 апреля, в Крыму был выявлен новый случай заражения коронавирусом. Заболевший – житель села Восход Красногвардейского района. В период с 25 по 28 марта он находился в командировке в Москве и по возвращении в Крым почувствовал ухудшение самочувствия.

По словам Романовской, один из напарников заболевшего является супругом сотрудника Красногвардейского психоневрологического интерната. Таким образом, инфекция могла попасть в учреждение.

«Мы провели эту цепочку (контактов), учитывая, что большинство сотрудников проживает в небольших селах. Вчера направлены на самоизоляцию 12 сотрудников Красногвардейского психоневрологического интерната», – рассказала Романовская.

Она отметила, что в интернате находятся около 300 больных, в основном людей пожилого возраста.