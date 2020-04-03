Росія вдалася до фарсу із звинуваченнями, щоб тримати Джемілєва подалі від Криму - США
|08:40 14.04.2020
|Крым
Кримінальні звинувачення Росії проти народного депутата кримськотатарського лідера Мустафи Джемілєва є черговим фарсом, щоб тримати його за межами окупованого Криму.
Про це заявило у Facebook Посольство США в Україні, пише Укрінформ.
"Росія вкотре вдається до фарсу з кримінальними звинуваченнями, цього разу проти кримськотатарського лідера Мустафи Джемілєва, щоб тримати його за межами Криму. Ми закликаємо Росію припинити незаконну окупацію Криму та звільнити всіх політичних в'язнів", - йдеться в заяві.
Як повідомлялося, Слідком РФ підготував Джемілєву обвинувачення за низкою статей, у тому числі у "незаконному перетині кордону".
Відповідну кримінальну справу було порушено 11 серпня 2014 року.
Уповноважена Верховної Ради з прав людини Людмила Денісова заявила, що звинувачення є абсурдними і не мають жодної юридичної сили, адже підготовлені "Главным следственным управлением по Республике Крым и г. Севастополю", тобто "органом", якого де-юре не існує".
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