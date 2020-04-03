Суд РФ продовжив до серпня арешт вісьмом кримським татарам / Фото

08:20 14.04.2020   Крым

Суд у Ростові-на-Дону, РФ, відтермінував на місяць слухання по суті у "справі другої бахчисарайської групи", а вісім кримських татар залишаться під арештом ще на чотири місяці - до 13 серпня.

Як пише Укрінформ, про це за підсумками судового засідання, яке відбулося в понеділок, 13 березня, у Південному окружному військовому суді в м. Ростов-на-Дону, повідомив адвокат Назім Шейхмамбетов, пише Кримська солідарність.

"Суд задовольнив клопотання сторони захисту про перенесення розгляду цієї справи на пізніший термін у зв'язку з епідеміологічною ситуацією і запровадженими через COVİD-19 карантинними заходами і відтермінував розгляд справи по суті на місяць - до 13 травня 2020 року", - йдеться у повідомленні.

Адвокати, які представляють інтереси політв'язнів, брали участь в засіданні по відеоконференцзв'язку з Кримського гарнізонного військового суду.

Коментуючи умови тримання в ростовському СІЗО, адвокат Шейхмамбетов зазначив, що для здоров'я і життя його підзахисного створюється необгрунтований ризик.

"Під час засідання мій підзахисний Смаїлов Едем пояснив мені, що він та інші підсудні не забезпечені засобами індивідуального захисту. Також розповів, що у них в камерах не проводяться антисептичні обробки. Умови тримання в слідчому ізоляторі є по суті сприятливими для зараження і поширення цієї інфекції", - прокоментував адвокат.

За його словами, тестування на наявність інфекційних захворювань, в тому числі коронавірусу, у його підзахисного не проводилося.

Крім того, адвокат Айдер Азаматов, який вступив в процес як захисник Ернеса Аметова, висловлюючи побоювання за здоров'я кримськотатарських активістів, зазначив, що ніяких антисептичних засобів в СІЗО їм не видали і в залі суду вони перебували без захисних масок.

Піл час засідання суддя Зубаїров задовольнив клопотання прокурора Колпікова, продовживши всім фігурантам справи термін тримання під вартою до 13 серпня. Сторона захисту має намір оскаржити це рішення.

Як повідомлялося, 11 жовтня 2017 року в Бахчисараї шість кримських татар - Сейран Салієв, Марлен Асанов, Тимур Ібрагімов, Сервер Зекір'яєв, Мемет Белялов, Ернес Аметов - зазнали обшуків, після яких були арешти.

21 травня 2018 року в Криму також затримали координатора "Кримської солідарності" Сервера Мустафаєва і жителя села Долинне Бахчисарайського району Едема Смаїлова. Обвинувачення проти них долучили до другої бахчисарайської "справи Хізб ут-Тахрір".

Всім заарештованим загрожують терміни від 15 до 20 років позбавлення волі в колоніях суворого режиму.

На думку адвокатів, які працюють з цією категорією справ, протягом усього слідства не надано жодного доказу вини і причетності підсудних до терористичних актів або насильства.

Всі фігуранти цієї кримінальної справи визнані правозахисним центром «Меморіал» політв'язнями.

Фото Кримська солідарність



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