Крымских новобранцев отправят в оккупационные войска 20 мая
|08:00 14.04.2020
|Крым
Военный комиссариат оккупированного Крыма отложил подготовительные мероприятия по незаконному призыву новобранцев в Вооруженные силы России.
Об этом сообщил военный комиссар оккупированного Крыма Олег Ермилов, пишет Крыминформ.
«С 1 апреля стартовал весенний призыв, но в соответствии с обстановкой, первая отправка в войска перенесена ориентировочно на 20 мая. В прошлую весну мы уже где-то 10 апреля отправляли первые команды. А мероприятия подготовительные мы перенесли пока на 20 апреля. Если будет необходимость, можно еще будет перенести – вплоть до окончания ограничительных мер», – сообщил Ермилов.
Глава оккупированного Крыма Сергей Аксёнов поручил членам провести рабочее совещание с военкоматом, чтобы обсудить, «как сделать так, чтобы весенний призыв не превратился в очаг распространения коронавируса».
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