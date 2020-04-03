Военный комиссариат оккупированного Крыма отложил подготовительные мероприятия по незаконному призыву новобранцев в Вооруженные силы России.

Об этом сообщил военный комиссар оккупированного Крыма Олег Ермилов, пишет Крыминформ.

«С 1 апреля стартовал весенний призыв, но в соответствии с обстановкой, первая отправка в войска перенесена ориентировочно на 20 мая. В прошлую весну мы уже где-то 10 апреля отправляли первые команды. А мероприятия подготовительные мы перенесли пока на 20 апреля. Если будет необходимость, можно еще будет перенести – вплоть до окончания ограничительных мер», – сообщил Ермилов.

Глава оккупированного Крыма Сергей Аксёнов поручил членам провести рабочее совещание с военкоматом, чтобы обсудить, «как сделать так, чтобы весенний призыв не превратился в очаг распространения коронавируса».