США закликає РФ звільнити всіх політичних в'язнів
|21:01 13.04.2020
|Крым
Посольство США в Україні засудило нові звинувачення Росії проти лідера кримськотатарського народу Мустафи Джемілєва і в черговий раз закликало РФ звільнити всіх політичних в'язнів.
Про це повідомляється на сторінці відомства у Facebook, передає Кримськотатарський Ресурсний Центр.
"Росія в черговий раз вдається до фарсу з кримінальними звинуваченнями, на цей раз проти кримськотатарського лідера Мустафи Джемілєва, щоб тримати його за межами Криму. Ми закликаємо Росію припинити незаконну окупацію Криму і звільнити всіх політичних ув'язнених", - йдеться в повідомленні.
Нагадаємо, що так зване Головне слідче управління по Криму і Севастополю Слідчого комітету Російської Федерації підготувало лідеру кримськотатарського народу, народному депутату України Мустафі Джемілєву звинувачення в "незаконному перетині кордону РФ" і "незаконному поводженні зі зброєю".
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