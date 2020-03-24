Посольство США в Україні засудило нові звинувачення Росії проти лідера кримськотатарського народу Мустафи Джемілєва і в черговий раз закликало РФ звільнити всіх політичних в'язнів.

Про це повідомляється на сторінці відомства у Facebook, передає Кримськотатарський Ресурсний Центр.

"Росія в черговий раз вдається до фарсу з кримінальними звинуваченнями, на цей раз проти кримськотатарського лідера Мустафи Джемілєва, щоб тримати його за межами Криму. Ми закликаємо Росію припинити незаконну окупацію Криму і звільнити всіх політичних ув'язнених", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, що так зване Головне слідче управління по Криму і Севастополю Слідчого комітету Російської Федерації підготувало лідеру кримськотатарського народу, народному депутату України Мустафі Джемілєву звинувачення в "незаконному перетині кордону РФ" і "незаконному поводженні зі зброєю".