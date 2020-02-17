США допомагають Україні в оборонній сфері попри COVID-19 – посольство
|20:41 13.04.2020
|Украина
Сполучені Штати Америки продовжують надавати Україні допомогу в оборонній сфері навіть під час пандемії коронавірусу COVID-19.
Про це повідомило у Twitter Посольство США в Україні, передає АрміяInform.
«Навіть під час COVID-19 надання нашої допомоги Україні у галузі безпеки триває постійно! Минулого тижня ми доставили додаткові транспортні засоби, які Збройні Сили України зможуть використовувати у районі проведення ООС», — йдеться в повідомленні.
У диппредставництві наголосили, що Сполучені Штати рішуче підтримують суверенітет і територіальну цілісність України перед лицем російської агресії.
Як повідомляла АрміяInform, 8 квітня відбулася телефонна розмова Міністра оборони Андрія Тарана з Міністром оборони Сполучених Штатів Америки Марком Еспером. Очільниками оборонних відомств було підтверджено стратегічний характер партнерства та всебічну підтримку України з боку США у протидії російській агресії, незмінність курсу на забезпечення суверенітету та відновлення територіальної цілісності України — як на політичному, так і на військовому рівнях.
Ще на цю тему:
Американські біржі відкрилися новим падінням
Новый пакет помощи от США – патрульные катера Mark VI
США виділять Україні $38 мільйонів на посилення кібербезпеки
В США пропонують повернутися до ленд-лізу і позичити військові кораблі Україні та іншим чорноморським союзникам
В Одесу раптово прибув потужний військовий літак США / Фото
США вирішили не призначати "другого Волкера" – експосол
Американський дипломат відкинув можливість скорочення обсягу військової допомоги Україні
Частково вироблена в Україні ракета-носій, яку запустили США, 18 лютого доставить вантаж на МКС
США продовжать допомагати Україні з обороною – Пентагон