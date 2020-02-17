США допомагають Україні в оборонній сфері попри COVID-19 – посольство

20:41 13.04.2020   Украина

Сполучені Штати Америки продовжують надавати Україні допомогу в оборонній сфері навіть під час пандемії коронавірусу COVID-19.

Про це повідомило у Twitter Посольство США в Україні, передає АрміяInform.

«Навіть під час COVID-19 надання нашої допомоги Україні у галузі безпеки триває постійно! Минулого тижня ми доставили додаткові транспортні засоби, які Збройні Сили України зможуть використовувати у районі проведення ООС», — йдеться в повідомленні.

У диппредставництві наголосили, що Сполучені Штати рішуче підтримують суверенітет і територіальну цілісність України перед лицем російської агресії.

Як повідомляла АрміяInform, 8 квітня відбулася телефонна розмова Міністра оборони Андрія Тарана з Міністром оборони Сполучених Штатів Америки Марком Еспером. Очільниками оборонних відомств було підтверджено стратегічний характер партнерства та всебічну підтримку України з боку США у протидії російській агресії, незмінність курсу на забезпечення суверенітету та відновлення територіальної цілісності України — як на політичному, так і на військовому рівнях.



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