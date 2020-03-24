Больницы оккупированного Севастополя переходят на работу с больными коронавирусом
|20:21 13.04.2020
|Крым
Ситуация с коронавирусом в оккупированном Севастополе усложняется. Уже три городские больницы выпали из нормального режима работы.
Сегодня инфекционная больница работает только с коронавирусными пациентами, передает Флот2017.
Больница №3 закрыта на вынужденную обсервацию из-за выявленного пациента с коронавирусом. Больницу №9 (Балаклава) полностью перевели на работу с зараженными коронавирусной инфекцией.
В больницу №9 сейчас переводятся пациенты с подозрением на заражение, которым необходима другая медпомощь, например хирургия.
«Сейчас туда (больница №9 – ред.) мы переводим, например, (пациентов) из обсерватора больницы имени Даши Севастопольской – людей, которым требуется хирургическое наблюдение, — заявил на аппаратном совещании в «правительстве» Севастополя «вице-губернатор» Александр Кулагин.
Он уточнил, что 9-я больница «полностью освобождена». И оказывает медуслуги людям с подозрением на коронавирусную инфекцию. То есть контактной группе, которая находится под меднаблюдением.
Отметим, что севастопольская городская больница №9 находится в Балаклаве
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