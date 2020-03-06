Пустити воду в Крим вже неможливо, вона затопить територію – експерт

20:01 13.04.2020   Крым

Україна технологічно не зможе подати воду в окупований Росією Крим. Перешкодою слугують два сегментні затвори в 6 і 12 метрів заввишки.

Про це розповів начальник другого відділення управління Північно-Кримського каналу Іван Біган, передає ТСН, передає  OBOZREVATEL. За його словами, кожен затвор має вагу 12 тонн. Обладнання для того, щоб їх підхопити, відсутнє.

"Тут немає підйомників. Тобто електро-механічного обладнання, яке піднімає затвори. Це й робить неможливим їх підняти. І далі ми побачимо, що тут стоять шандори, які теж на випадок аварійної ситуації заблокували доступ води. Кожна шандора – 6 тонн. Тобто вони стоять наглухо", – зазначив він.

Навіть більше, як стверджує видання, директор цього громаддя сам не знає – живий чи мертвий канал у самому Криму.

"Бо це лише здається: шлюз відкрив і вода тече. Насправді вздовж русла Кримського каналу є гігантські помпові станції, які піднімають мільйони кубів води високо вгору. Це водосховища, куди доставляють дніпровську воду. Є підземні тунелі. Є мости для води – так звані акведуки. Є гігантські труби, які здатні пропустити цю рукотворну річку. Та що говорити? Канал в одному місці навіть під річкою проклали. На 10-метровій глибині. І все це господарство обслуговували купа спеців, коштувало це Україні купу грошей. Що з цим усім зараз? І якщо навіть розбомбити літаками дамбу – вода просто заллє територію навколо", – сказано в матеріалі.

Як повідомлялося раніше:

Україна припинила постачання дніпровської води на півострів через Північно-Кримський канал після анексії Криму Росією в 2014 році.

Осінь 2019 року в Криму була вкрай посушливою. Протягом чотирьох місяців півострів залишався без дощів. Під час візиту до Севастополя президент Росії Володимир Путін визнав проблему водопостачання півострова.

5 лютого 2020 року російські медіа написали, що запасів води в Сімферополі вистачить ще на 104 дні. Стало відомо, що з 4 лютого в Сімферополі вже заборонені автомийки та сауни.

Глава Меджлісу кримськотатарського народу Рефат Чубаров уточнив, що ситуація з водою в анексованому Криму навіть гірша, ніж пишуть російські ЗМІ. Втім, за його словами, проблема стосується тільки води для побутових потреб і господарської діяльності: "Жодної гуманітарної катастрофи немає".

11 лютого голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія заявив, що подача води в Крим в обмін на виведення російських військ з Донбасу може стати "допустимим компромісом". Водночас депутат наголосив, що це "його особиста думка".

Слова Арахамії зумовили бурхливу дискусію як серед політиків, так і в соціальних мережах. Наприклад, Рефат Чубаров розкритикував позицію нардепа, а перший президент України Леонід Кравчук виступив за продаж води в Крим.



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