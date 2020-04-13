Путін: ситуація з коронавірусом в Росії погіршується
|19:41 13.04.2020
|Россия
Президент РФ Володимир Путін констатував погіршення ситуації з коронавірусом в країні.
Про це Путін заявив на нараді з питань санітарно-епідеміологічної обстановки в РФ, повідомляє РИА Новости, передає ESPRESO.
"Ми бачимо з вами, що обстановка змінюється практично щодня і, на жаль, не в кращий бік. Збільшується кількість хворих людей, причому все більше випадків саме важкого протікання хвороби", - підкреслив російський лідер.
На думку Путіна, в РФ вдається робити попереджувальні заходи в боротьбі з пандемією.
"Для того, щоб і далі діяти на випередження, а нам, незважаючи на те, що ситуація не змінюється на краще, все-таки поки вдається діяти саме таким чином, - нам потрібен хороший, професійний прогноз", - заявив Путін.
Через пандемії коронавируса в Росії продовжили неробочі дні до 30 квітня. Раніше в РФ неробочим був оголошений тиждень з 30 березня по 5 квітня включно.
За останню добу в Росії зафіксували 2558 нових випадків зараження коронавірусом. Загальна кількість хворих — 18 328 осіб, 148 осіб померли за весь час.
Таким чином, Росія увійшла в ТОП-15 країн за кількістю заражених. Країна обігнала Португалію (16 585) та Австрію (13 962). У п’ятірку країн-лідерів за кількістю хворих входять США, Іспанія, Італія, Франція і Німеччина.
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