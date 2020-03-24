В оккупированном Крыму из-за эпидемии коронавируса приостановлена регистрация браков и разводов.

Об этом сообщается на сайте подконтрольного России "министерства юстиции" оккупированного Крыма, передает Гордон.



"Отделы ЗАГС переходят на особый режим работы в целях предотвращения распространения коронавирусной инфекции. Приостановлены государственные регистрации актов гражданского состояния по всем видам, кроме первичных регистраций актов о рождении и смерти", – сказано в сообщении.



