В оккупированном Крыму из-за коронавируса перестали регистрировать браки и разводы
|19:21 13.04.2020
|Крым
В оккупированном Крыму из-за эпидемии коронавируса приостановлена регистрация браков и разводов.
Об этом сообщается на сайте подконтрольного России "министерства юстиции" оккупированного Крыма, передает Гордон.
"Отделы ЗАГС переходят на особый режим работы в целях предотвращения распространения коронавирусной инфекции. Приостановлены государственные регистрации актов гражданского состояния по всем видам, кроме первичных регистраций актов о рождении и смерти", – сказано в сообщении.
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