Не зважаючи на ускладнення логістичних процесів через коронавірус, договори про концесію портів Ольвія та Херсон будуть підписані за раніше затвердженим графіком.

Про це заявив міністр інфраструктури Владислав Криклій, передає УНН з посиланням на пресслужбу відомства.

"Антимонопольний комітет надав дозволи на концесію портів Ольвія та Херсон. Наразі фіналізуються неістотні умови концесійного договору з компанією QTerminals, перемовини відбуваються в режимі онлайн-конференцій, оскільки у Катарі встановлені суворі карантинні вимоги щодо громадян, які наразі не можуть прибути до України. Про що нас проінформували по дипломатичним каналам. Також тривають консультації щодо концесії порту Херсон", - зазначив Криклій.

Також триває робота над підготовкою концесійних проектів у портах Чорноморськ, Бердянськ, Одеса.

“Визначаємось із нашими міжнародними партнерами щодо механізмів державно-приватного партнерства у дорожній сфері, а також щодо аеропортів та залізничних вокзалів", - підсумував міністр.

Як повідомлялося раніше, антимонопольний комітет України дав дозвіл на концесію морського порту Херсон.