Договори про концесію портів будуть підписані за графіком – Криклій
|19:01 13.04.2020
|Украина
Не зважаючи на ускладнення логістичних процесів через коронавірус, договори про концесію портів Ольвія та Херсон будуть підписані за раніше затвердженим графіком.
Про це заявив міністр інфраструктури Владислав Криклій, передає УНН з посиланням на пресслужбу відомства.
"Антимонопольний комітет надав дозволи на концесію портів Ольвія та Херсон. Наразі фіналізуються неістотні умови концесійного договору з компанією QTerminals, перемовини відбуваються в режимі онлайн-конференцій, оскільки у Катарі встановлені суворі карантинні вимоги щодо громадян, які наразі не можуть прибути до України. Про що нас проінформували по дипломатичним каналам. Також тривають консультації щодо концесії порту Херсон", - зазначив Криклій.
Також триває робота над підготовкою концесійних проектів у портах Чорноморськ, Бердянськ, Одеса.
“Визначаємось із нашими міжнародними партнерами щодо механізмів державно-приватного партнерства у дорожній сфері, а також щодо аеропортів та залізничних вокзалів", - підсумував міністр.
Як повідомлялося раніше, антимонопольний комітет України дав дозвіл на концесію морського порту Херсон.
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