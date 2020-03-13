Греція планує виходити з карантину з середини травня до липня

18:41 13.04.2020   Греция

План уряду Греції з відновлення нормального життя буде здійснюватися поетапно за умови, що рівень поширення коронавірусу буде знижуватися.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Ekathimerini.

Передбачається, що скасування обмежень розпочнеться 10 травня і може бути завершено вже до липня, якщо все піде за планом і не відбудеться повторний спалах.

Плани уряду передбачають, що існуючі обмеження не будуть скасовані одночасно і що їх скасування не буде "горизонтальним". Тобто, повернення до нормального життя буде поступовим, ґрунтуючись на таких критеріях, як вік або активність.

Зокрема, скасування обмежень на пересування, яке, як очікується, стане відправною точкою, не зачепить усіх на початковому етапі. Наприклад, розглядається питання про виключення вразливих груп, включаючи людей похилого віку, з цієї початкової фази і обмеження їх контактів з представниками активного населення, такими як їхні діти і внуки.

Крім того, заборони на проведення великих громадських заходів, включаючи діяльність таких підприємств, як бари і кафе, залишатимуться чинними на ранньому етапі.

Обмеження на поїздки будуть зняті після середини червня або на початку липня.

Для відкриття комерційних магазинів, ресторанів, барів та інших підприємств також будуть встановлені різні часові рамки. Наприклад, відкриття торгових центрів, кафе, ресторанів і нічних клубів не відбудеться на початковому етапі.

Щодо комерційних магазинів, залежно від очікуваної завантаженості, будуть введені обмеження, як у випадку з супермаркетами, які передбачають присутність в магазині не більше певної кількості людей.

Нагадаємо, уряд Греції звернувся до прокуратури із проханням порушити справу проти двох священників, які надавали причастя, попри заборону відвідування



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