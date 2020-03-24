"Правоохранители" совместно с Симферопольской и Крымской епархией разработали порядок проведения богослужений в церквях во время действия ограничительных мер из-за коронавируса.

Об этом сообщает пресс-служба - передает Керчь.ФМ.

«Согласно достигнутому соглашению, в период проведения православных праздников в храмах будут организованы мероприятия путем частичного присутствия прихожан с учетом наполняемости помещений. Ответственными священнослужителями будет организован поэтапный пропуск в храм всех желающих. Кроме того, перед входом в культовые учреждения будут нанесены отметки с обеспечением дистанции для нахождения прихожан», - говорится в сообщении.

При организации Крестного хода, который будет проводится внутри ограды на территории храма, будут обеспечены санитарно-гигиенические требования – использование соответствующей дистанции и применение масочного режима.