Напередодні в Києві помер 47-річний чоловік, якого з коронавірусом госпіталізували з Києво-Печерської лаври. Це вже друга смерть від епідемії у святині.

Про це повідомляє УНІАН, посилаючись на пресслужбу КМДА та джерела серед депутатів-меценатів УПЦ МП.

Зазначається, що обидва померлих перебували у важкому стані, померли в лікарні.

За даними КМДА, 13 квітня з Києво-Печерської лаври госпіталізували ще 3 осіб.

Таким чином у лікарні загалом перебували 12 осіб з лаври (разом з двома, які померли – ред.).

Джерела журналістів серед депутатів-меценатів УПЦ МП також повідомили, що у настоятеля Павла діагностували коронавірус.

Раніше повідомлялось про смерть монаха Києво-Печерської лаври, де на початку квітня було зафіксовано спалах коронавірусної хвороби COVID-19.

Також повідомлялось, що настоятель Києво-Печерської лаври митрополит Павло, у якого раніше запідозрили COVID-19 і який перебував у самоізоляції, через погіршення самопочуття госпіталізований в Олександрівську лікарню.



