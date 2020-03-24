Епідемія в Лаврі: померли вже двоє людей, інфекція підтвердилась у настоятеля Павла – ЗМІ
|18:01 13.04.2020
|Украина
Напередодні в Києві помер 47-річний чоловік, якого з коронавірусом госпіталізували з Києво-Печерської лаври. Це вже друга смерть від епідемії у святині.
Про це повідомляє УНІАН, посилаючись на пресслужбу КМДА та джерела серед депутатів-меценатів УПЦ МП.
Зазначається, що обидва померлих перебували у важкому стані, померли в лікарні.
За даними КМДА, 13 квітня з Києво-Печерської лаври госпіталізували ще 3 осіб.
Таким чином у лікарні загалом перебували 12 осіб з лаври (разом з двома, які померли – ред.).
Джерела журналістів серед депутатів-меценатів УПЦ МП також повідомили, що у настоятеля Павла діагностували коронавірус.
Раніше повідомлялось про смерть монаха Києво-Печерської лаври, де на початку квітня було зафіксовано спалах коронавірусної хвороби COVID-19.
Також повідомлялось, що настоятель Києво-Печерської лаври митрополит Павло, у якого раніше запідозрили COVID-19 і який перебував у самоізоляції, через погіршення самопочуття госпіталізований в Олександрівську лікарню.
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