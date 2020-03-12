Молдова ввела нові правила для громадян, що повертаються на Великдень з-за кордону
|17:45 13.04.2020
|Молдова
Прикордонна поліція Молдови 13 квітня опублікувала нові правила для громадян Молдови, які живуть за кордоном та мають намір на Великдень повернутися додому.
Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на молдовське видання NewsMaker.
Всі громадяни при перетині кордону повинні будуть розповісти про свої подорожі за останні два тижні і контакти із зараженими коронавірусом. Вони повинні будуть перерахувати симптоми тих, з ким контактували - чи був у них кашель або висока температура. Також слід розповісти про свій стан здоров'я і прийняті ліки, особливо для зниження температури.
Крім того, громадяни повинні будуть заповнити епідеміологічні опитувальники і підписати декларацію, що зобов'язує дотримуватися двотижневого карантину і протягом трьох днів купити поліс обов'язкового медичного страхування.
При цьому прикордонне відомство закликало всіх залишатися вдома і відкласти всі заплановані поїздки, якщо це можливо.
За даними прикордонної поліції, за останній тиждень в Молдову прибуло понад 12 тисяч громадян, майже половина - з Румунії.
З 15 березня в Молдову заборонено в'їжджати іноземним громадянам. Виняток становлять дипломати і перевізники вантажів, а також люди із дозволом на проживання.
Станом на 13 квітня у Молдові зафіксовано 1662 випадки коронавірусу, чверть заражених - медичні працівники.
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