Молдова ввела нові правила для громадян, що повертаються на Великдень з-за кордону

17:45 13.04.2020   Молдова

Прикордонна поліція Молдови 13 квітня опублікувала нові правила для громадян Молдови, які живуть за кордоном та мають намір на Великдень повернутися додому. 

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на молдовське видання NewsMaker. 

Всі громадяни при перетині кордону повинні будуть розповісти про свої подорожі за останні два тижні і контакти із зараженими коронавірусом. Вони повинні будуть перерахувати симптоми тих, з ким контактували - чи був у них кашель або висока температура. Також слід розповісти про свій стан здоров'я і прийняті ліки, особливо для зниження температури.

Крім того, громадяни повинні будуть заповнити епідеміологічні опитувальники і підписати декларацію, що зобов'язує дотримуватися двотижневого карантину і протягом трьох днів купити поліс обов'язкового медичного страхування.

При цьому прикордонне відомство закликало всіх залишатися вдома і відкласти всі заплановані поїздки, якщо це можливо. 

За даними прикордонної поліції, за останній тиждень в Молдову прибуло понад 12 тисяч громадян, майже половина - з Румунії. 

З 15 березня в Молдову заборонено в'їжджати іноземним громадянам. Виняток становлять дипломати і перевізники вантажів, а також люди із дозволом на проживання. 

Станом на 13 квітня у Молдові зафіксовано 1662 випадки коронавірусу, чверть заражених - медичні працівники. 



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