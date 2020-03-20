Турецький університет надав допомогу Україні у боротьбі з COVID-19
|17:30 13.04.2020
|Турция
Університет Башкент, що в Анкарі, направив партію гуманітарної допомоги Україні для боротьби з коронавірусом.
Про це у Twitter написав посол України в Туреччині Андрій Сибіга, передає УНН.
“Справжній друг пізнається в біді. Щиро вдячні Університет Башкент за першу партію гуманітарноі допомоги, наданої Україні для боротьби з COVID-19 (3500 хірургічних масок та 100 халатів). Солідарність та взаємодопомога стануть запорукою нашого успіху у подоланні всесвітньої пандемії”, — написав дипломат.
Крім того, Посольство України у Туреччині також повідомило про допомогу одного з найбільших турецьких інвесторів.
“Підтримка друзів в цей час важлива,як ніколи. Щиро вдячні одному з найбільших турецьких інвесторів в Україні lifecell, який:
— забезпечив ІВЛ 2 лікарні (Київ,Умань)
— надав 20гб інтернету та 1500 хв.для 15 тис. українських лікарів
— Пропонує особливі умови користування моб. зв’язком для України”, — зазначили в посольстві.
Нагадаємо, міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба та його турецький колега Мевлют Чавушоглу у ході телефонної розмови, що відбулася наприкінці березня, домовились про те, що дві країни спільно докладатимуть зусиль для збереження торгівлі та підтримки економік.
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