Університет Башкент, що в Анкарі, направив партію гуманітарної допомоги Україні для боротьби з коронавірусом.

Про це у Twitter написав посол України в Туреччині Андрій Сибіга, передає УНН.

“Справжній друг пізнається в біді. Щиро вдячні Університет Башкент за першу партію гуманітарноі допомоги, наданої Україні для боротьби з COVID-19 (3500 хірургічних масок та 100 халатів). Солідарність та взаємодопомога стануть запорукою нашого успіху у подоланні всесвітньої пандемії”, — написав дипломат.

Крім того, Посольство України у Туреччині також повідомило про допомогу одного з найбільших турецьких інвесторів.

“Підтримка друзів в цей час важлива,як ніколи. Щиро вдячні одному з найбільших турецьких інвесторів в Україні lifecell, який:

— забезпечив ІВЛ 2 лікарні (Київ,Умань)

— надав 20гб інтернету та 1500 хв.для 15 тис. українських лікарів

— Пропонує особливі умови користування моб. зв’язком для України”, — зазначили в посольстві.

Нагадаємо, міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба та його турецький колега Мевлют Чавушоглу у ході телефонної розмови, що відбулася наприкінці березня, домовились про те, що дві країни спільно докладатимуть зусиль для збереження торгівлі та підтримки економік.