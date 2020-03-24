Зі свяченою водою та записом молебнів: в Одесі Московський патріархат розставить священників на перехрестях
|17:15 13.04.2020
|Украина
В Одесі на Великдень священики УПЦ МП стоятимуть на перехрестях зі свяченою водою і аудіозаписом богослужінь.
Як передає кореспондент УНІАН, про це стало відомо під час засідання оперативного штабу, в якому взяли участь представники Православної церкви України (ПЦУ), Української греко-католицької церкви (УГКЦ) та Української православної церкви (УПЦ МП).
Під час засідання голова Одеської ОДА Максим Куций, зазначив, що, незважаючи на карантин, вчора, у Вербну неділю, біля багатьох храмів Одеси спостерігалася велика кількість віруючих.
«Змушений констатувати, велика кількість людей, не дотримуючись карантину, без масок і рукавичок, прийшли до храмів ... Припускаю, що найближчої неділі (під час святкування Великодня - УНІАН) ситуація посилиться», - сказав Куций. Голова ОДА закликав представників конфесій спільно розробити план проведення релігійних заходів, щоб не допустити ситуації, що виникла в Італії та Іспанії, де має місце масове інфікування COVID-19.
Вікарій Одеської єпархії УПЦ МП, єпископ Южненський Діодор (Васильчук) заявив, що єпархія в густонаселених «спальних» районах міста, де практично немає храмів, розмістить на вулицях священиків зі свяченою водою, свічками, записом молебнів, співів, церковного дзвону тощо. Єпископ представив карту таких локацій, з якої випливає, що їх буде близько сорока, в основному, в Київському районі Одеси. Священики чергуватимуть в обраних «точках» (за межами храмів) з 6:00 до полудня, щоб бажаючі могли освятити великодні кошики. У центрі міста подібні локації не плануються, тому що там є досить велика кількість храмів.
«Не пустити до церкви не можемо, так як це викличе масове обурення», - зазначив єпископ Діодор, заявивши, що в церквах дотримуються всіх передбачених карантином заходів, але вплинути на те, що відбувається за їх воротами, церква не може. Він додав, що в містах області організовують аналогічні локації, а в селах батюшки пройдуть вулицями, освячуючи продукти, виставлені біля будинків. Священик також заявив, що довіряти ЗМІ не можна, так як з'явилися в Інтернеті фотографії, на яких - натовпи людей біля храмів УПЦ МП, не відповідають дійсності. Він стверджує, що фотознімки «вирвані з контексту», а насправді в неділю людей прийшло небагато.
«Прийшло мало людей - 30% порівняно з попередніми роками», - стверджує Васильчук.
Секретар Одеської єпархії ПЦУ, протоієрей Теодор Оробець заявив, що богослужіння церкви проходять в режимі онлайн і транслюються, зокрема, через Інтернет. «Ми закликаємо, щоб люди залишалися вдома ... Вчора в храмах було до 10% від звичайної кількості людей. Якщо люди прийдуть (у неділю - УНІАН), в храмах паски не святитимуть», - підкреслив він.
Як передбачається, представники ПЦУ почнуть освячення продуктів напередодні свята (щоб не створювати перед храмами стовпотворіння), в районах області розглядається можливість роздачі людям свяченої води тощо.
Крім того, відео нічної служби парафіяни ПЦУ і УПЦ зможуть подивитися в режимі онлайн, біля деяких храмів встановлять екрани.
Представники церков просять людей похилого віку максимально залишатися вдома, особливо тих, хто перебуває в групах ризику.
Екзарх Одеський УГКЦ, єпископ Михайло Бубнов зазначив, що думка цієї церкви зводиться до того, що абсолютно всі люди мають залишатися вдома. «Якщо духовний лідер закликає - віруючі слухають ...», - підкреслив він.
За даними, Одеської ОДА, станом на ранок 13 квітня в Одеській області підтверджено 69 випадків інфікування COVID-19.
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