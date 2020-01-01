Американський есмінець USS Porter прямує у Чорне море
|17:01 13.04.2020
Американський есмінець USS Porter розпочав перехід з Середземного у Чорне море.
Про це йдеться у Twitter 6-го флоту США, повідомляє "Європейська правда".
"USS Porter (DDG 78) розпочав свій північний транзит до Чорного моря з Середземного моря. Він працюватиме з чорноморськими країнами-партнерами для забезпечення морської безпеки" - йдеться у повідомленні.
На початку квітня міністри закордонних справ країн-членів НАТО погодили новий пакет підтримки для України і Грузії.
"Ми вирішили ще більше поглибити наше партнерство з Україною і Грузією, в тому числі за допомогою навчань у стратегічному регіоні Чорного моря, а також спільну роботу, щоб протистояти кіберзагрозам, включаючи обмін радіолокаційними даними про рух у повітряному просторі з тим, щоб зробити небо безпечніше для всіх", - заявив генсек НАТО Єнс Столтенберг.
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