Парад "смертників"? З'явилися тривожні дані про підготовку до 9 травня в Росії
|16:45 13.04.2020
|Россия
Під час пандемії коронавірусу в Росії військовослужбовці продовжують репетирувати парад до Дня Перемоги 9 травня, при цьому в російських соцмережах пишуть, що серед "парадних розрахунків" виявлені заражені COVID-19.
Про це повідомляє Білоруська правда, передає "Апостроф".
Крім того відомо, що сотні військовослужбовців знаходяться на самоізоляції. Так само «просочуються» дані, що міністерство оборони РФ в авральному порядку починає тестування майбутніх учасників параду, а також замінює тих, хто вибув через хворобу.
При цьому масштаб проблеми настільки великий, що в Підмосков'ї, поруч з місцем проживання парадних розрахунків, в екстреному порядку розгортають госпіталь для хворих на коронавірус військовослужбовців.
Як повідомлялося раніше, в Росії продають ювелірні прикраси у формі коронавірусу.
Незвичайні вироби помітили в Костромі, там продають срібні кулони "коронавірус". Вони виконані у вигляді мікроба з шипами.
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