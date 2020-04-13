Під час пандемії коронавірусу в Росії військовослужбовці продовжують репетирувати парад до Дня Перемоги 9 травня, при цьому в російських соцмережах пишуть, що серед "парадних розрахунків" виявлені заражені COVID-19.

Про це повідомляє Білоруська правда, передає "Апостроф".

Крім того відомо, що сотні військовослужбовців знаходяться на самоізоляції. Так само «просочуються» дані, що міністерство оборони РФ в авральному порядку починає тестування майбутніх учасників параду, а також замінює тих, хто вибув через хворобу.

При цьому масштаб проблеми настільки великий, що в Підмосков'ї, поруч з місцем проживання парадних розрахунків, в екстреному порядку розгортають госпіталь для хворих на коронавірус військовослужбовців.

Як повідомлялося раніше, в Росії продають ювелірні прикраси у формі коронавірусу.

Незвичайні вироби помітили в Костромі, там продають срібні кулони "коронавірус". Вони виконані у вигляді мікроба з шипами.