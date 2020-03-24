Московський суд розгляне завтра апеляцію на арешт Яцкіна
|16:30 13.04.2020
|Крым
Розгляд апеляційної скарги на продовження тримання під вартою громадянина України Івана Яцкіна розпочнеться в Мосміськсуді у вівторок о 10:20.
Про це повідомив адвокат українця Микола Полозов у Facebook, передає Укрінформ.
«Завтра в Московському міському суді відбудеться розгляд апеляційної скарги захисту на продовження запобіжного заходу українському політв'язневі Івану Яцкіну. Зала 327, початок о 10:20», - пише Полозов.
Як повідомлялося, в березні Лефортовський районний суд Москви продовжив термін утримання під вартою Івану Яцкіну на три місяці - до 16 червня.
Уродженець села Войкове Первомайського району АРК Іван Яцкін був затриманий восени 2019 року, наприкінці грудня його вивезли до Москви й утримують у СІЗО "Лефортово". Яцкіна звинувачують у тому, що він, діючи в інтересах України, нібито передавав відомості, які становлять державну таємницю РФ.
У Яцкіна на утриманні четверо неповнолітніх дітей, причому молодша дочка народилася вже після його арешту.
На початку березня стало відомо, що російська сторона відмовила в запиті на відвідування Івана Яцкіна українським консулом у Москві з посиланням на російське громадянство Яцкіна, нав'язане йому після окупації Криму.
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