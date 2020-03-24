Новий етап звільнення утримуваних осіб за принципом "всіх на всіх" відбудеться уже цього тижня, і всі, хто повернуться, пройдуть обов'язкову двотижневу обсервацію.

Про це сказала Уповноважений ВР з прав людини Людмила Денісова у коментарі телеканалу "Україна24", повідомляє Укрінформ.

"Ці люди, які будуть звільнені та повернуті на наступному тижні, будуть на обсервації за тим порядком, який затверджений Міністерством охорони здоров'я та головним санітарним лікарем", - зазначила Денісова.

"Держава і Президент збираються повернути усіх громадян України, які знаходяться на окупованих територіях та в Росії", - додала вона.

Крім того, Уповноважений ВР наголосила, що за отриманою нею інформацією, дехто з утримуваних у російських в'язницях громадян України, зокрема у "Лефортово", мають ознаки інфікування коронавірусною інфекцією Covid-19. Проте ця інформація наразі перевіряється, зокрема направлені відповідні звернення до Уповноваженого з прав людини в РФ Тетяни Москалькової.

"Як тільки у мене з'явиться точна інформація, я повідомлю додатково", - резюмувала український омбудсмен.

Як повідомлялося раніше, під час чергових зустрічей Тристоронньої контактної групи в формі відеоконференцій 6-8 квітня сторони досягли принципової домовленості про наступний етап обміну утримуваними особами найближчим часом.

5 березня Зеленський заявляв, що українська сторона в ТКГ передала список із понад 200 прізвищ для майбутнього взаємного звільнення утримуваних осіб.