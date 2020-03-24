Проти Мустафи Джемілєва в Криму використовують українську справу його сина – адвокат

16:01 13.04.2020   Крым

В анексованому Криму російські слідчі висунули звинувачення лідеру кримськотатарського народу Мустафі Джемілєву за трьома статтями в рамках попереднього слідства.

Як повідомив Радіо Свобода адвокат Джемілєва Микола Полозов, який брав участь у слідчих діях управління російського Слідкому, проти Джемілєва зараз використовують матеріали української справи його сина Хайсера.

Полозов уточнив, що Мустафа Джемілєв звинувачується за ч.3 ст. 322 Кримінального кодексу Росії – «Незаконний перетин державного кордону Росії», за ч.1 ст. 222 – «Незаконне придбання, передача, збут, зберігання, перевезення або носіння зброї, його основних частин, боєприпасів» і за ч. 1 ст 224 – «Недбале зберігання вогнепальної зброї, що створило умови для її використання іншою особою, якщо це спричинило смерть людини або інші тяжкі наслідки».

Як пояснив адвокат, перша стаття стосується подій 3 травня 2014 року, коли Мустафа Джемілєв намагався потрапити до анексованого Криму через російський пункт пропуску «Армянськ» на адмінкордоні з Херсонською областю. Тоді його не пропустили і він був змушений повернутися в Київ.

«Що стосується другої і третьої статті, за версією Слідкому, вони мають стосунок до справи сина Мустафи Джемілєва Хайсера, який у травні 2013 року у дворі свого будинку в Бахчисараї, випадково вистріливши з батьківської рушниці, вбив знайомого сім'ї. Спочатку суд у цій справі проходив на території України, проте після окупації Криму його перенесли в Краснодар. Ці статті зараз ставляться у провину безпосередньо його батькові. Коли я почав вивчати документи, з'ясувалося, що частина з них українською мовою. Тобто це документація, що зберігалася в архівах ще до окупації півострова, і зараз співробітники російського Слідчого комітету використовують її в ініціюванні нових кримінальних справ», – зазначив Полозов.

За його словами, у справі Мустафи Джемілєва і голови Меджлісу кримськотатарського народу Рефата Чубарова фігурує один і той самий слідчий – Магомед Магомедов.

«Щодо Джемілєва слідчий до початку слідчих дій запропонував дати мені підписку про нерозголошення. Я відмовився, вказавши на неточність формулювань у документації, і в присутності двох понятих слідчий зафіксував мою відмову», – сказав Полозов.

Він також повідомив, що з документами щодо проведення попереднього слідства стосовно Чубарова йому ознайомитися не вдалося, «тому що слідчий був не готовий надати їх».

На сайті російського Слідкому і його управління в Криму і Севастополі інформація про слідчі дії щодо Мустафи Джемілєва відсутня, як і коментарі згаданого адвокатом слідчого.

Раніше Джемілєв підтвердив, що в Криму співробітники російського Слідкому намір висунути йому звинувачення. Пізніше його адвокат Микола Полозов повідомив, що Слідком переніс дату висунення звинувачень.

У представництві президента в АРК назвали «політичним переслідуванням» російську кримінальну справу проти Мустафи Джемілєва.

Після анексії Криму Росією на початку 2014 року лідерам кримських татар Рефату Чубарову, Мустафі Джемілєву російська влада заборонила в'їзд на півострів на п'ять років.

20 січня 2016 кримський адвокат Джеміль Темішев повідомив про заочний арешт Мустафи Джемілєва за рішенням підконтрольного Росії Київського районного суду в Сімферополі. Цю інформацію пізніше підтвердила колишня російський прокурор Криму Наталія Поклонська.

За інформацією Темішева, російськими органами Джемілєв звинувачується в незаконному перетині адмінкордоні з Кримом 3 травня 2014 року в Армянську. Російське слідство посилається на те, що Джемілєву вже був заборонений російською владою в'їзд на територію півострова.

У МЗС України засудили заочний арешт Мустафи Джемілєва російським судом.



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