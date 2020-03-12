Санітарний катер «Сокаль» призначений для пошуку, евакуації та порятунку постраждалих у морі, підготували для боротьби з коронавірусом COVID-19.

Про це повідомляє Інформаційне агентство Міністерства оборони України.

У своєму проєкті він розділений на медичну частину і частину, де знаходиться екіпаж. То ж з огляду на сьогоднішню ситуацію із захворюванням на коронавірус у разі необхідності на катері можна буде розмістити певну кількість хворих.

На санітарному катері «Сокаль» є два ізолятори, один з яких загальний, а інший для тяжких хворих. Він обладнаний душовими кабінами, операційною, де можна проводити лікувальні процедури, приладами, які фіксують пульс, тиск, температуру.

«На території Практичної гавані знаходиться чимало кораблів. Для того, щоб обмежити пересування хворого за КПП військової частини та його контактування зі здоровими людьми, було ухвалене рішення у разі потреби для ізоляції інфікованих використовувати санітарний катер «Сокаль», – написали в АрміяInform

«Після прибуття хворого на борт цього судна буде проведено його огляд, забір необхідних зразків для аналізів. На основі даних медичні працівники приймуть рішення про подальшу тактику його лікування, госпіталізацію чи ізоляцію.», – додали в інформагенції Міноборони

На випадок прийому хворих на коронавірус, катер забезпечили дезінфекційними засобами, а також всіма необхідними медикаментами для надання допомоги.

Для того, щоб екіпаж та хворі не ходили на загальний камбуз, на борту організовано відповідне харчування.

Санітарний катер «Сокаль» проекту СК620 було споруджено у 1983 році на судноверфі «Вісла» у Гданську, Польща. Того ж року введений до складу Чорноморського флоту СРСР як пасажирський катер ПСК-1410.

1 серпня 1997 року в результаті розподілу Чорноморського флоту ВМФ СРСР, катер дістався Україні, в складі ВМС ЗС України він отримав новий бортовий номер – «U-782». У 2006 році катер переобладнаний на санітарний.

Під час окупації Криму у 2014 році катер було захоплено російськими військовими, 7 травня 2014 року його повернули Україні.