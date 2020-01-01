Оператор нафтотранспортної системи України державна компанія «Укртранснафта» почала прийом на Морському нафтовому терміналі «Південний» четвертого танкера з нафтою сорту Azeri Light обсягом 90 тис. тонн для її подальшого транспортування по нафтопроводу «Одеса-Броди» і однієї з двох ниток нафтопроводу «Дружба» в напрямку НПЗ Білорусі.

Про це йдеться в повідомленні компанії, передає УНІАН.

«Розвантаження нафти відбувається для її подальшого транспортування з використанням нафтопроводу «Одеса-Броди» і однієї з двох гілок магістрального нафтопроводу «Дружба» за маршрутом «Південний» - «Броди» - «Мозир», - сказано в повідомленні.

12 березня «Укртранснафта» розпочала прийом на Морському нафтовому терміналі «Південний» першого танкера з нафтою для її подальшого транспортування на НПЗ Білорусі. Надання послуг з транспортування нафти в Республіку Білорусь здійснюється в рамках угоди між «Укртранснафтою» і BNK (UK) Limited (Великобританія), яка є дочірньою компанією «Білоруської нафтової компанії».

Договір діє до кінця 2020 року і передбачає співпрацю сторін з транспортування нафти з використанням нафтопроводу «Одеса-Броди» і однієї гілки магістрального нафтопроводу «Дружба» до Мозирського НПЗ.

Довідка.

Компанія «Укртранснафта» є оператором нафтотранспортної системи України, яка включає 18 нафтопроводів загальною довжиною 4569 км, 51 нафтоперекачувальну станцію (НПС), 11 резервуарних парків загальною ємністю 1010 тис. кубометрів. Роботу НПС забезпечують 176 насосних агрегатів загальною потужністю електродвигунів 356,9 тис. кВт.



