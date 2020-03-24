Військово-морські сили ЗСУ самостійно провели ремонт та відновили рейдовий буксир «Яни Капу» після повернення корабля з російського полону.

Про це в коментарі для Телерадіостудії Бриз МО України розказав Командувач ВМС ЗС України Ігор Воронченко, повідомляє УНІАН.

Роботи проводились на території військово-морської бази ВМС ЗС України в Очакові, куди буксир прибув 20 листопада 2019 року.

«Своїми силами ми провели ремонт рейдового буксиру «Яни Капу» і він найближчим часом прийде до пункту базування в Одесу», – розказав Воронченко.

Найбільш постраждалий внаслідок російської агресії ні Чорному морі катер «Бердянськ» має прибути на Миколаївський суднобудівний завод незабаром.

Загалом же раніше озвучувалось, що захоплені у 2018 році та повернуті Росією в листопаді 2020-го року українські військові кораблі вийдуть у море до початку літа 2020 року.

Рейдовий буксир «Яни Капу» проекту 498 був побудований у 1974 році. Після розподілу Чорноморського флоту СРСР увійшов до складу ВМС ЗС України та отримав назву «Красноперекопськ»(U947).



