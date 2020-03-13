Уряд Греції у неділю звернувся до прокуратури із проханням порушити справу проти двох священників, які надавали причастя, попри заборону відвідування церкви.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Ekathimerini.

Один зі священників в афінській околиці Кукакі таємно надавав причастя людям через задні двері храму. Його сфотографували із сусідньої будівлі. Інший випадок трапився в церкві Святого Спиридона на острові Корфу.

"Те, що трапилося в церквах в Кукакі та на Корфу, - це порушення закону та наказів Священного Синоду та становило велику небезпеку для життя громадян", - сказав Нікос Гардаліас, заступник міністра цивільного захисту.

У понеділок стало відомо, що прокурор Корфу Діоніс Ламбрідіс висунув звинувачення проти єпископа Корфу і островів Діапонтії Нектарія, мера міста Корфу, глави муніципальної ради і священнослужителів і вірян, які брали участь у церковній службі в суботу, попри обмеження, запропоновані як урядом, так і Священним Синодом.

За повідомленнями, три людини, які були присутні на службі, - двоє чоловіків і жінка - отримали причастя, незважаючи на особливо високий ризик поширення вірусу під час цього ритуалу.

Головною проблемою грецької влади залишається нагляд за виконанням суворих карантинних заходів протягом тижня до православного Великодня, який відзначатиметься в неділю.

З 6 ранку до 15 години неділі 38 людей зупинили при спробі виїхати з міст і оштрафували на 300 євро кожного.

Раніше суд підтвердив законність рішення уряду Греції про закриття церков. Відповідно до нього, під час Великодніх свят богослужіння будуть дозволені, але лише за зачиненими дверима та з трансляцією для вірян.

Минулого тижня в рамках посилення карантинних заходів грецька поліція встановила контрольно-пропускні пункти на платних автострадах по всій країні, на другорядних дорогах і на регіональних дорогах в напрямку міських центрів.

Напередодні грецький уряд оголосив суворіші карантинні заходи для островів Міконос і Санторіні, які є одними з головних туристичних напрямків країни.