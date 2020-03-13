Уряд Греції попросив прокуратуру розібратися зі священниками, які порушили карантин

14:41 13.04.2020   Греция

Уряд Греції у неділю звернувся до прокуратури із проханням порушити справу проти двох священників, які надавали причастя, попри заборону відвідування церкви.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Ekathimerini.

Один зі священників в афінській околиці Кукакі таємно надавав причастя людям через задні двері храму. Його сфотографували із сусідньої будівлі. Інший випадок трапився в церкві Святого Спиридона на острові Корфу.

"Те, що трапилося в церквах в Кукакі та на Корфу, - це порушення закону та наказів Священного Синоду та становило велику небезпеку для життя громадян", - сказав Нікос Гардаліас, заступник міністра цивільного захисту.

У понеділок стало відомо, що прокурор Корфу Діоніс Ламбрідіс висунув звинувачення проти єпископа Корфу і островів Діапонтії Нектарія, мера міста Корфу, глави муніципальної ради і священнослужителів і вірян, які брали участь у церковній службі в суботу, попри обмеження, запропоновані як урядом, так і Священним Синодом.

За повідомленнями, три людини, які були присутні на службі, - двоє чоловіків і жінка - отримали причастя, незважаючи на особливо високий ризик поширення вірусу під час цього ритуалу.

Головною проблемою грецької влади залишається нагляд за виконанням суворих карантинних заходів протягом тижня до православного Великодня, який відзначатиметься в неділю.

З 6 ранку до 15 години неділі 38 людей зупинили при спробі виїхати з міст і оштрафували на 300 євро кожного.

Раніше суд підтвердив законність рішення уряду Греції про закриття церков. Відповідно до нього, під час Великодніх свят богослужіння будуть дозволені, але лише за зачиненими дверима та з трансляцією для вірян.

Минулого тижня в рамках посилення карантинних заходів грецька поліція встановила контрольно-пропускні пункти на платних автострадах по всій країні, на другорядних дорогах і на регіональних дорогах в напрямку міських центрів.

Напередодні грецький уряд оголосив суворіші карантинні заходи для островів Міконос і Санторіні, які є одними з головних туристичних напрямків країни.

 



Ще на цю тему:

Новини
Азербайджан Азербайджан
20:00 10.04.2020
Азербайджан присоединился к межправительственному соглашению о сухих портах
09:40 08.04.2020
Представители ВВС Азербайджана посетили российские предприятия по производству боевых самолетов
10:30 03.04.2020
Громадяни Азербайджану з 5 квітня для виходу з дому повинні будуть посилати смс-повідомлення
11:01 24.03.2020
В Азербайджане вводится особый карантинный режим
Всі новини країни
Армения Армения
14:01 13.04.2020
Уже 1039: 26 новых случаев инфицирования коронавирусом в Армении
18:00 10.04.2020
ЮВО: Летчики российской авиационной военной базы Эребуни выполнили ночные полеты в горах Армении
20:00 08.04.2020
ЮВО: Танкисты и мотострелки российской военной базы в Армении отработали тактику встречного боя
17:01 07.04.2020
Вірменія заборонила в'їзд для іноземців
Всі новини країни
Болгария Болгария
16:00 10.04.2020
Болгарія не закриватиме церкви на Великдень, але радять сидіти вдома
11:30 09.04.2020
Турция, Болгария и Греция надеются открыть туристический сезон к лету
13:40 08.04.2020
Депутати і міністри у Болгарії відмовились від зарплати на час надзвичайної ситуації через COVID-19
20:30 07.04.2020
Депутати і міністри у Болгарії відмовились від зарплати на час надзвичайної ситуації через COVID-19
Всі новини країни
Греция Греция
18:41 13.04.2020
Греція планує виходити з карантину з середини травня до липня
14:41 13.04.2020
Уряд Греції попросив прокуратуру розібратися зі священниками, які порушили карантин
09:40 13.04.2020
Греція отримала від США катери Mark V
16:47 09.04.2020
Греція посилює обмеження через коронавірус напередодні Великодня
Всі новини країни
Грузия Грузия
14:21 13.04.2020
В Грузии число подтвержденных случаев инфицирования коронавирусом увеличилось до 266
09:50 13.04.2020
Кораблі НАТО відвідали порт Грузії
11:40 10.04.2020
ЮВО: Российские военные медики в Абхазии развернули полевой госпиталь
18:15 08.04.2020
ЮВО: Военнослужащие российской военной базы в Абхазии провели боевые стрельбы
Всі новини країни
Молдова Молдова
17:45 13.04.2020
Молдова ввела нові правила для громадян, що повертаються на Великдень з-за кордону
10:20 10.04.2020
У Молдові Конституційний суд призупинив дію "коронавірусного" пакету допомоги уряду
16:40 08.04.2020
Лидер непризнанного Приднестровья взял на себя управление системой здравоохранения
20:40 07.04.2020
У Молдові медики складають чверть усіх заражених коронавірусом
Всі новини країни
Россия Россия
19:41 13.04.2020
Путін: ситуація з коронавірусом в Росії погіршується
16:45 13.04.2020
Парад "смертників"? З'явилися тривожні дані про підготовку до 9 травня в Росії
13:41 13.04.2020
За добу в РФ виявлено 2558 нових випадків захворювання на COVID-19. Загальна кількість заражених перевищила 18 тисяч
11:45 13.04.2020
В Росії почалася справжня катастрофа
Всі новини країни
Румыния Румыния
16:40 10.04.2020
Румунія заборонила експорт пшениці, кукурудзи і цукру на час епідемії
19:45 09.04.2020
Київ відправить в Румунію на переробку 70 тонн батарейок
18:41 07.04.2020
У Румунії COVID-19 виявили у 10 новонароджених: Матері дітей здорові
20:15 06.04.2020
Румунія продовжує надзвичайний стан іще на місяць
Всі новини країни
Турция Турция
17:30 13.04.2020
Турецький університет надав допомогу Україні у боротьбі з COVID-19
10:30 13.04.2020
Ердоган не прийняв відставку глави МВС Туреччини після невдачі з введенням 48-годинного комендантської години в країні
15:20 08.04.2020
Турция направила на Балканы помощь для борьбы с Сovid-19
08:40 08.04.2020
В Анкаре взорвался склад предприятия военно-промышленной компании
Всі новини країни
Украина Украина
21:01 13.04.2020
США закликає РФ звільнити всіх політичних в'язнів
20:41 13.04.2020
США допомагають Україні в оборонній сфері попри COVID-19 – посольство
20:21 13.04.2020
Больницы оккупированного Севастополя переходят на работу с больными коронавирусом
20:01 13.04.2020
Пустити воду в Крим вже неможливо, вона затопить територію – експерт
Всі новини країни
Ми в соцмережах
Новости от KINOafisha и TVgid
Загрузка...
Загрузка...
Новинки кино - http://kinoafisha.ua/skoro/
Архів новин
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Нд