В Грузии число подтвержденных случаев инфицирования коронавирусом увеличилось до 266
|14:21 13.04.2020
|Грузия
В Грузии число подтвержденных случаев заражения коронавирусом увеличилось до 266.
Информация об этом размещена на созданном правительством специальном сайте: stopcov.ge, передает Грузия Online.
В режиме карантина находятся 4 872 человека, а в стационаре под наблюдением – 453 лиц.
Для справки, 67 из 266 инфицированных уже выздоровели, трое скончались.
Кроме того, из-за рубежа на лечение перевезены 3 гражданина Грузии.
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