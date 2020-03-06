В Грузии число подтвержденных случаев заражения коронавирусом увеличилось до 266.

Информация об этом размещена на созданном правительством специальном сайте: stopcov.ge, передает Грузия Online.



В режиме карантина находятся 4 872 человека, а в стационаре под наблюдением – 453 лиц.



Для справки, 67 из 266 инфицированных уже выздоровели, трое скончались.



Кроме того, из-за рубежа на лечение перевезены 3 гражданина Грузии.

