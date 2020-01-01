За сутки в Армении зарегистрировано 26 новых случаев заражения коронавирусом.

Об этом сообщает Национальный центр по профилактике и контролю над заболеваниями, передает NEWS.am.

Таким образом, на 11.00 13 апреля число инфицированных достигло 1039. Из них выздоровели 211 человек, скончались 14.