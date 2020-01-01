Уже 1039: 26 новых случаев инфицирования коронавирусом в Армении
|14:01 13.04.2020
|Армения
За сутки в Армении зарегистрировано 26 новых случаев заражения коронавирусом.
Об этом сообщает Национальный центр по профилактике и контролю над заболеваниями, передает NEWS.am.
Таким образом, на 11.00 13 апреля число инфицированных достигло 1039. Из них выздоровели 211 человек, скончались 14.
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