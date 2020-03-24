За добу в РФ виявлено 2558 нових випадків захворювання на COVID-19. Загальна кількість заражених перевищила 18 тисяч

13:41 13.04.2020   Россия

У Росії зафіксовано 2558 нових випадків коронавірусу.

Як інформує Цензор.Нет, про це повідомляється в Telegram-каналі російського оперативного штабу з контролю та моніторингу поширення інфекції.

За останню добу в Росії підтверджено 2558 нових випадків коронавірусу в 62 регіонах, зафіксовано 18 летальних випадків. За добу в Росії повністю одужали 179 осіб.

- Москва - 1355
- Московська область - 495
- Санкт-Петербург - 121
- Тверська область - 44
- Краснодарський край - 41
- Нижньогородська область - 30
- Ростовська область - 26
- Красноярський край - 25
- Республіка Башкортостан - 23
- Оренбурзька область - 20
- Рязанська область - 18
- Пензенська область - 17
- Ленінградська область - 16
- Республіка Мордовія - 16
- Ульяновська область - 16
- Курська область - 15
- Кабардино-Балкарська Республіка - 15
- Чуваська Республіка - 1
- Кіровська область - 15
- Тюменська область - 14
- Хабаровський край - 14
- Володимирська область - 13
- Ставропольський край - 12
- Воронезька область – 11
- Тульська область – 11
- Республіка Татарстан – 11
- Калузька область – 10
- Республіка Марій Ел – 10
- Новгородська область – 8
- Новосибірська область – 8
- Архангельська область – 7
- Свердловська область – 7
- Іркутська область – 7
- Івановська область – 6
- Липецька область – 6
- Волгоградська область – 6
- Забайкальський край – 6
- Орловська область – 5
- Псковська область – 5
- Республіка Інгушетія – 5
- Самарська область – 5
- Смоленська область – 4
- Калінінградська область – 4
- Ямало-Ненецький АО – 4
- Республіка Бурятія – 4
- Томська область – 4
- Приморський край – 4
- Челябінська область – 3
- Республіка Саха (Якутія) – 3
- Карачаєво-Черкеська Республіка -
- Чеченська Республіка – 2
- Саратовська область – 2
- Алтайський край – 2
- Кемеровська область – 2
- Брянська область – 1
- Республіка Карелія – ​​1
- Вологодська область – 1
- Астраханська область – 1
- Омська область – 1
- Магаданська область – 1
- Єврейська АО - 1

Також за даними російського оперштабу, в окупованому Криму виявлено один випадок зараження коронавірусом.

"Загалом на сьогодні в Росії зареєстровано 18 328 випадків коронавірусу. За весь період зафіксовано 148 смертей, одужали 1470 осіб", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, раніше український омбудсмен Людмила Денісова повідомила, що російська окупаційна адміністрація Криму приховує реальні дані щодо захворюваності на коронавірус на півострові.

За її словами, офіційно в Криму повідомили про 28 випадків коронавірусу і близько 200 госпіталізованих з підозрою. При цьому на півострові більшості осіб, які контактували з інфікованими пацієнтами, не проводили тести на COVID-19.



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