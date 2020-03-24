Солдат и офицеров Южного военного округа министерства обороны РФ, заболевших на коронавирус, из Ростова возят в специально оборудованных закрытых автомобилях на лечение в оккупированный Крым.

Там больных размещают в военных госпиталях Симферополя и Севастополя. Уже две партии таких больных привезли, пишет Телеграмм-канал «Вольнодумец», информирует enovosty.com/news.

Это можно расценивать даже, как подарок России «благородным» крымчанам, предавшим Украину и проголосовавшим на псевдореферендуме в марте 2014 года за присоединение к России. Вот за предательство им и платят по всем счетам.

Собственно говоря, там-то и референдума не было. Все было давно нарисовано в планах министерства обороны. Нужна была только формальность. Ведь Крым нужен был России только для одного: сделать полуостров военной базой. А местные жители? Так они же бывшие укропы, предатели. Чем меньше их там будет, тем лучше.

А вы кричали: «Хоть камни с неба!» Ну не камни, а пока это! Тоже не плохо.

Вместо наплыва туристов в курортный сезон, теперь массовые заезды российских военных, начальники которых захватили все южное побережье. Там, где вы раньше отдыхали, теперь генеральские дачи. Тоже не плохо.

Воды в Крыму не стало, даже в колодцах? Так ее и раньше не было. Она появилась только тогда, когда Украина построила Северо-Крымский канал и дала днепровскую воду. А вы говорите: «Хоть камни с неба?» Камней пока нет. Но и дождей нет. Воды нет.

В военные госпиталя Симферополя и Севастополя свозят так же российских военнослужащих с признаками коронавируса из дислоцирующихся в Крыму воинских частей. По словам местных врачей, все заболевшие в Крыму на коронавирус и с его признаками либо приехали из России, либо контактировали с приехавшими оттуда.



