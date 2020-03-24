Морская авиация и ПВО ЧФ РФ провела учения по поиску подлодки условного противника с применением ГАС. Экипажи Ка-27ПЛ учились отслеживать подводного противника и работать с опускаемой гидроакустической станцией.

Об этом сообщает пресс-служба ЧФ РФ, передает Флот2017.

В учениях были задействованы вертолеты, базирующиеся на территории оккупированного Крыма.

В ходе учения экипажи Ка-27ПЛ провели визуальный осмотр водного района. Затем задействовали опускаемую гидроакустическую станцию. ГАС устанавливает координаты подлодки. Полученная от ГАС информация оперативно передавалась на пункт управления и корабли сил поиска подлодки.

Экипаж подлодки «Колпино» в роли условного противника пытался уйти от преследования.

Отметим, вертолёты Ка-27ПЛ предназначены для поиска, обнаружения и передачи координат о местонахождении субмарины на противолодочные корабли.