Вертолеты оккупационного флота провели учебный поиск субмарины противника
|13:01 13.04.2020
|Крым
Морская авиация и ПВО ЧФ РФ провела учения по поиску подлодки условного противника с применением ГАС. Экипажи Ка-27ПЛ учились отслеживать подводного противника и работать с опускаемой гидроакустической станцией.
Об этом сообщает пресс-служба ЧФ РФ, передает Флот2017.
В учениях были задействованы вертолеты, базирующиеся на территории оккупированного Крыма.
В ходе учения экипажи Ка-27ПЛ провели визуальный осмотр водного района. Затем задействовали опускаемую гидроакустическую станцию. ГАС устанавливает координаты подлодки. Полученная от ГАС информация оперативно передавалась на пункт управления и корабли сил поиска подлодки.
Экипаж подлодки «Колпино» в роли условного противника пытался уйти от преследования.
Отметим, вертолёты Ка-27ПЛ предназначены для поиска, обнаружения и передачи координат о местонахождении субмарины на противолодочные корабли.
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