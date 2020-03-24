В оккупированном Крыму на 70% выросло количество пневмоний
|12:45 13.04.2020
|Крым
Так называемый руководитель «регионального управления Роспотребнадзора» Наталья Пеньковская заявила о росте в оккупированном Крыму случаев внебольничной пневмонии.
По сравнению с аналогичным периодом времени прошлого года рост пневмоний составил 70%, сообщает Флот2017.
«Ситуация по внебольничным пневмониям за последнюю неделю у нас критически ухудшилась. Плюсом к прошлому году за последнюю неделю у нас рост числа случаев заболевания пневмонией на 70%», — сообщила Пеньковская.
По ее словам, наиболее высокий уровень заболеваемости в Симферополе, Армянске, Ялте и Алуште. То есть в тех регионах, которые «отличаются по повышенному уровню заболеваемостью новой коронавирусной инфекцией».
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