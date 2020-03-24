В оккупированном Крыму вводят "пропуска на улицу" для пенсионеров
|12:30 13.04.2020
|Крым
В оккупированном Крыму вводят систему пропусков, которые будут выдаваться гражданам старше 65 лет для выхода на улицу.
Об этом на заседании оперативного штаба по предотвращению распространения инфекции сообщил "премьер-министр" оккупированного Крыма Юрий Гоцанюк, передает "Объектив".
"В случае возникновения необходимости для осуществления безотлагательных действий с личным присутствием граждан старше 65 лет в обязательном порядке необходимо будет обратиться в администрацию муниципального образования для получения соответствующего пропуска. Сегодня порядок будет разработан, а завтра в течение дня будет доведен механизм до глав администраций, каким образом выдача пропусков будет осуществляться", – сообщил Гоцанюк.
С завтрашнего дня также вводится запрет на посещение кладбищ (за исключением случаев погребения) и работа на стройках вахтовым методом. Со среды за нарушение режима ограничений на граждан будут налагаться штрафы.
"Если у человека возникает необходимость выйти за тем, без чего невозможно прожить – лекарство, продукты, – он должен это осуществить и иметь на это все основания. И наоборот, если это праздношатающийся – к нему должны быть применены все меры. На это мы берем два дня, чтобы детализировать все без исключения процессы, с МВД все согласуем и опубликуем", – заявил Сергей Аксёнов.
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